Власти поручили упростить закрытие мошеннических сайтов
Правительство России поручило упростить закрытие мошеннических сайтов
Власти России намерены внедрить новые механизмы для выявления и быстрой ликвидации сайтов, используемых в мошеннических схемах, включая фишинг.
Правительство России поручило разработать эффективные методы распознавания личности при регистрации доменных имен и упростить процедуру аннулирования доменов, используемых для мошенничества, таких как фишинг, сообщает ТАСС.
За выполнение поручения отвечают Минцифры, МВД, Минфин, Роскомнадзор, а также Генпрокуратура и Центральный банк. Итоговые предложения по усовершенствованию процедур ведомства должны представить в правительство в третьем квартале 2026 года.
Ранее президент России Владимир Путин на коллегии МВД отмечал, что в 2024 году ущерб от кибермошенничества в стране превысил 200 млрд рублей. Он подчеркнул, что почти четверть пострадавших – пенсионеры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники стали использовать OR-коды для кражи персональных данных и доступа к аккаунтам, размещая их на рекламных щитах, чеках и упаковках товаров.
Комплексный план борьбы с кибермошенничеством, утвержденный правительством, предусматривает обязательное информирование граждан о цифровых преступлениях через мобильные приложения и запуск социальной рекламы.