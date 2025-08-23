Власти поручили упростить закрытие мошеннических сайтов

Правительство России поручило упростить закрытие мошеннических сайтов

Tекст: Евгения Караваева

Правительство России поручило разработать эффективные методы распознавания личности при регистрации доменных имен и упростить процедуру аннулирования доменов, используемых для мошенничества, таких как фишинг, сообщает ТАСС.

За выполнение поручения отвечают Минцифры, МВД, Минфин, Роскомнадзор, а также Генпрокуратура и Центральный банк. Итоговые предложения по усовершенствованию процедур ведомства должны представить в правительство в третьем квартале 2026 года.

Ранее президент России Владимир Путин на коллегии МВД отмечал, что в 2024 году ущерб от кибермошенничества в стране превысил 200 млрд рублей. Он подчеркнул, что почти четверть пострадавших – пенсионеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники стали использовать OR-коды для кражи персональных данных и доступа к аккаунтам, размещая их на рекламных щитах, чеках и упаковках товаров.

Комплексный план борьбы с кибермошенничеством, утвержденный правительством, предусматривает обязательное информирование граждан о цифровых преступлениях через мобильные приложения и запуск социальной рекламы.