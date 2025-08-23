До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
МИД Украины сообщил о готовности Зеленского обсудить территории с Путиным
Кислица заявил о готовности Зеленского говорить о территориях с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать территориальные вопросы при встрече с президентом России Владимиром Путиным, опираясь на действующую линию соприкосновения, заявил первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица.
Заявление о готовности Владимира Зеленского встречаться с Владимиром Путиным для обсуждения территориальных вопросов сделал первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица, передает РИА «Новости».
В интервью телеканалу NBC Кислица сообщил: «Зеленский ясно дал понять, что готов сесть вместе с президентом Путиным и обсудить это. И начало переговоров по территориальным вопросам будет основываться на текущей линии соприкосновения».
Кислица также отметил, что Зеленский руководствуется украинским законодательством и позицией общественности, которая «категорически против обмена земель на мир». По его словам, обсуждение территориальных вопросов возможно только с учетом мнения населения Украины.
Возможность переговоров по территориям ранее неоднократно отвергалась Киевом, однако Кислица подчеркнул, что сейчас такой диалог допускается при сохранении государственных интересов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может согласиться на признание «потери территорий» без признания суверенитета «другого государства» над ними.
Украинские депутаты зарегистрировали инициативу по изменению границ Харьковской и Днепропетровской областей для сохранения подконтрольных территорий Донбасса в составе Украины.