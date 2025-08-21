В Свердловской области в ДТП погибли пять человек

Tекст: Евгения Караваева

Легковую Chery раздавило между грузовиками MAN и Sitrak. В салоне автомобиля Chery погибла семья из Тюмени: 39-летняя женщина-водитель, ее супруг и его родители. Все произошло недалеко от Тугулыма в Свердловской области, передает Госавтоинспекция Свердловской области.

Водитель фуры Sitrak не выдержал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся на красный сигнал светофора автомобиль Chery, который от удара отбросило под стоявший впереди грузовик MAN.

Все, кто находился в Chery, скончались на месте. 46-летний водитель фуры, житель Кургана, получил тяжелые травмы и был госпитализирован, но позже скончался в больнице. По данным автоинспекторов, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, результаты освидетельствования на алкоголь показали, что он был трезв.

Водитель грузовика MAN не пострадал. Он пояснил, что успел вывернуть руль после удара и бросился помогать пострадавшим. Его освидетельствование показало, что он был трезв. На месте происшествия были проведены необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Двое малолетних детей (второй и пятый классы, мальчики) погибшей семьи остались сиротами, открыт сбор средств для помощи. Дети будут под опекой родственников.

