Водитель «Лады» погиб после столкновения с грузовиком в центре Тюмени

В центре Тюмени на перекрестке столкнулись ВАЗ-2115 и грузовик Shacman после того, как водителю легковушки стало плохо и он выехал на встречную полосу.
В центре Тюмени на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Холодильной произошло смертельное ДТП, сообщает региональное управление Госавтоинспекции в Telegram. На встречную полосу выехал ВАЗ-2115, который столкнулся с грузовиком Shacman.
По предварительным данным, 47-летнему водителю легковушки внезапно стало плохо за рулем, он погиб на месте происшествия.
Обстоятельства трагедии уточняются. В настоящее время эксперты работают на месте аварии и выясняют все детали случившегося.
