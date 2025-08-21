Прокуратура потребовала изъять имущество экс-замминистра обороны Иванова на 1,2 млрд рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Указывается, что официальные доходы Иванова за 2016–2024 годы составили 136 млн 894 тыс. рублей, тогда как общая стоимость установленного имущества оценивается в 1 млрд 239 млн рублей, передает ТАСС.

Среди активов, подлежащих взысканию, фигурируют денежные средства в рублях и иностранной валюте, изъятые при обысках 24 апреля прошлого года, на сумму 333 млн рублей. К ним также относятся ювелирные изделия, дорогие часы и картины стоимостью 235 млн рублей.

В иске перечислены жилые и нежилые помещения, участки в Москве, Подмосковье, на берегу Волги в Тверской области и в Карелии, а также 37 автомобилей и мотоциклов премиальных брендов.

Часть имущества оформлена как на самого Иванова, так и на его родственников и на три подконтрольные компании: ООО «Дворянское гнездо», ООО «Волжский берег» и ООО «Гермес-техно».

В иске также перечислено коллекционное оружие: восемь наименований старинных ружей и пистолетов, в том числе револьвер Philippe Counet, пистолет 1879 года C.G. BONEHELL, охотничьи ружья и штуцеры, а также коллекция холодного оружия – 16 мечей, шпаг, стилетов и ятаганов, передает РИА «Новости». Среди них – мечи с маркировкой XIX века, офицерский кортик люфтваффе, французская сабля, швейцарский штык-тесак и шпага прусских железнодорожников.

Накануне Генеральная прокуратура России обратилась в Пресненский районный суд Москвы с иском об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

В начале июля Мосгорсуд признал бывшего замминистра обороны Тимура Иванова виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей.