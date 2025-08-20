Военнопленный Гарбуз из Харькова высказался за присоединение города к России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленный украинский военнослужащий Александр Гарбуз из Харькова заявил, что хотел бы видеть свой город в составе России, передает ТАСС. Он отметил, что считает себя русским и негативно относится к сносу памятников в Харькове после смены власти.

Гарбуз подчеркнул: «Вообще-то я русский. Хотел, чтобы Харьков вошел в состав России». Он также раскритиковал действия новых властей по демонтажу памятников, подчеркнув, что не поддерживает подобные изменения.

По данным Минобороны РФ, Гарбуз был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования и отправлен на передовую. Впоследствии его перевели в Курскую область, где он получил ранение и попал в плен, сдавшись российским военным группировки «Север».

В обращении к другим украинским военным Гарбуз сказал: «Ребята, не идите за тем, кто посылает вас на убой. Выбирайте сами. Я сдался и я вам советую».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из ВСУ рассказал о наборе женщин-заключенных на контрактную службу. Украинских мужчин в возрасте восемнадцати лет принуждают подписывать контракты на службу. Командование ВСУ прибегает к расстрелам отступающих заключенных.