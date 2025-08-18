Петербуржец получил премию РУДН по математике в 5 млн рублей

Ученый Иванов получил премию РУДН в 5 млн рублей за заслуги в математике

Tекст: Денис Тельманов

Международная премия РУДН имени Патриса Лумумбы за математические заслуги вручена Сергею Иванову из Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова РАН, передает ТАСС.

Сообщается, что кандидатуру Иванова выбрали тайным голосованием на заседании комиссии 28 июля в два этапа. Борьбу за премию вели математики из России и еще пяти стран.

В пресс-службе РУДН отметили, что Иванов отличается глубиной научных исследований и решением ряда ключевых задач, стоявших перед мировой математикой. Ректор РУДН Олег Ястребов заявил: «Присуждение премии РУДН такому выдающемуся ученому является полностью обоснованным и, безусловно, способствует укреплению авторитета премии».

Премия размером 5 млн рублей учреждена в 2025 году и предназначена для поощрения ученых, внесших вклад в развитие фундаментальной и прикладной математики, а также поддерживающих цели устойчивого развития ООН. Претендовать на награду могут как отдельные российские или зарубежные ученые, так и научные коллективы до трех человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда российских ученых в области ядерных технологий, биомедицинской химии и математики.

