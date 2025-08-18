Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Ученый Иванов получил премию РУДН в 5 млн рублей за заслуги в математике
Доктор физико-математических наук Сергей Иванов удостоился международной премии РУДН за научные достижения, за нее соревновались представители шести стран.
Международная премия РУДН имени Патриса Лумумбы за математические заслуги вручена Сергею Иванову из Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова РАН, передает ТАСС.
Сообщается, что кандидатуру Иванова выбрали тайным голосованием на заседании комиссии 28 июля в два этапа. Борьбу за премию вели математики из России и еще пяти стран.
В пресс-службе РУДН отметили, что Иванов отличается глубиной научных исследований и решением ряда ключевых задач, стоявших перед мировой математикой. Ректор РУДН Олег Ястребов заявил: «Присуждение премии РУДН такому выдающемуся ученому является полностью обоснованным и, безусловно, способствует укреплению авторитета премии».
Премия размером 5 млн рублей учреждена в 2025 году и предназначена для поощрения ученых, внесших вклад в развитие фундаментальной и прикладной математики, а также поддерживающих цели устойчивого развития ООН. Претендовать на награду могут как отдельные российские или зарубежные ученые, так и научные коллективы до трех человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда российских ученых в области ядерных технологий, биомедицинской химии и математики.
