Роскачество назвало «золотое правило» для расчета вина на Новый год
Роскачество посоветовало брать по бутылке вина на гостя для новогоднего застолья
При подготовке новогоднего застолья расчет вина лучше вести по схеме: одна бутылка на гостя, плюс 20% резерва на непредвиденные случаи, заявили в Роскачестве.
«Золотое правило: один гость равно одна бутылка (0,75 литра) на весь вечер. К этому объему смело добавляйте резерв в 20% – на непредвиденные обстоятельства и тех, кто выпьет больше», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Вина для аперитива должны составлять 15-25% от закупаемого объема, при этом легкие игристые и сухие белые вина рекомендуются для приятного начала вечера. Игристые вина, особенно розовые, универсальны и хорошо дополняют салаты с жирной заправкой и закуски.
Основная часть вин – 75-85% – лучше делить между белыми и красными. Среди белых подходят совиньон блан и пино гри, а к рыбе и птице рекомендовано добавлять выдержанное шардоне. Среди красных вин упор советуют делать на пино нуар, молодое мерло, саперави, а также один более структурированный сорт, например каберне совиньон для мясных блюд.
Отмечается, что спрос смещается в сторону сухих и полусухих вин, тогда как полусладкие постепенно уступают из-за более низкого качества среди недорогих вариантов. Для компаний до 10-15 гостей можно выбирать вино исходя из конкретных вкусов, для больших мероприятий целесообразно покупать магнумы или выбирать универсальные сорта и проверенные бренды. Важно также сохранять чеки и пробки, если есть возможность принести свои напитки в ресторан, и заранее согласовать правила сервиса.
