Tекст: Ирма Каплан

«Это удар в спину», – заявил Financiel Times (FT) высокопоставленный украинский чиновник.

«Он (Трамп) просто хочет быстро заключить сделку», – сказал второй.

Александр Мережко, председатель комитета Верховной рады по иностранным делам, охарактеризовал итоги саммита президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина для своей страны одним словом: «ужасно».

По его словам, главы России и США объединятся и начнут склонять Украину к мирному договору и это будет началом капитуляции.

«Идея саммита, как нам объяснили Трамп и (госсекретарь США Марко) Рубио, заключалась в том, чтобы предъявить Путину требование о немедленном прекращении огня. И если он отклонит это предложение, для него будут серьезные последствия», – говорит Мережко, отмечая, что этого не произошло и Трамп будто бы этого не заметил.

Трамп пригласил Зеленского вернуться в Вашингтон для переговоров в Овальном кабинете в понедельник, туда, где шесть месяцев назад президент США и его вице-президент Джей Ди Вэнс устроили Зеленскому взбучку за нежелание заключить мирное соглашение при посредничестве США.

Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС президент США Дональд Трамп подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой. Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

Axios назвал 22 августа датой планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне.

