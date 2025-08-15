NYT назвала саммит Путина и Трампа дипломатической победой России

В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для realpolitik.0 комментариев
Американская газета The New York Times охарактеризовала предстоящий саммит Путина и Трампа на Аляске как дипломатическую победу Москвы из-за отсутствия Украины и европейских стран.
Предстоящий саммит президентов России и США на Аляске без участия представителей Украины и Европы рассматривается как дипломатическая победа Москвы, передает ТАСС со ссылкой на статью The New York Times.
Американское издание отмечает, что подобная конфигурация встречи свидетельствует о признании России ключевым участником переговорного процесса по урегулированию кризиса на Украине.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа назначена на 15 августа в Анкоридже, она стартует в 22.30 по московскому времени. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры начнут переговоры тет-а-тет, после чего планируется расширенное обсуждение. Основной темой станет поиск путей разрешения украинского кризиса, однако на повестке также вопросы мира, безопасности и другие актуальные международные проблемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Аляски заявил, что встреча Путина и Трампа на Аляске может продлиться несколько часов. Трамп решил исключить участие Зеленского в саммите на Аляске.
В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей президента России и бывшего президента США.