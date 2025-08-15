NYT назвала отсутствие Украины и Европы на саммите победой России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Предстоящий саммит президентов России и США на Аляске без участия представителей Украины и Европы рассматривается как дипломатическая победа Москвы, передает ТАСС со ссылкой на статью The New York Times.

Американское издание отмечает, что подобная конфигурация встречи свидетельствует о признании России ключевым участником переговорного процесса по урегулированию кризиса на Украине.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа назначена на 15 августа в Анкоридже, она стартует в 22.30 по московскому времени. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры начнут переговоры тет-а-тет, после чего планируется расширенное обсуждение. Основной темой станет поиск путей разрешения украинского кризиса, однако на повестке также вопросы мира, безопасности и другие актуальные международные проблемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Аляски заявил, что встреча Путина и Трампа на Аляске может продлиться несколько часов. Трамп решил исключить участие Зеленского в саммите на Аляске.

В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей президента России и бывшего президента США.