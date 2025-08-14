Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.29 комментариев
Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту 6,5 км.
Вулкан Ключевской на Камчатке вновь выбросил мощный столб пепла на высоту 6,5 километра, что привело к введению оранжевого кода опасности для авиации.
Вулкан Ключевской на Камчатке совершил мощный выброс пепла на высоту 6,5 километра, передает РИА «Новости». В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что в 15:30 по местному времени эксплозии подняли пепел на значительную высоту, а шлейф протянулся на 52 километра на восток от вулкана.
Для авиации был установлен оранжевый код опасности, который означает реальную угрозу для авиасообщения как на местном, так и на международном уровнях. Это второй выброс пепла за текущие сутки: ранее сегодня в 13:50 по местному времени Ключевской уже выбрасывал столб пепла на высоту 6 километров.
Ключевской, находящийся в тридцати километрах от поселка Ключи, считается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля после мощного землетрясения на Камчатке 30 июля. Тогда фиксировались выбросы пепла на высоту от 5 до 12 километров, в населенных пунктах Усть-Камчатского округа отмечалось выпадение пепла.
