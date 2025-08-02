Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.34 комментария
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 9 километров
Столб пепла от извержения Ключевского вулкана на Камчатке достиг высоты 9 тыс. метров над уровнем моря.
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту около 9 тыс. метров над уровнем моря, передает РИА «Новости». Как сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, извержение сопровождалось подъемом пеплового облака на значительную высоту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке зафиксировали серию афтершоков после землетрясений. Ощущаемость толчков достигла 7 баллов. Специалисты предупредили о возможном цунами.