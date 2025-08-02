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    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    34 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    37 комментариев
    2 августа 2025, 08:39 • Новости дня

    Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 9 километров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Столб пепла от извержения Ключевского вулкана на Камчатке достиг высоты 9 тыс. метров над уровнем моря.

    Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту около 9 тыс. метров над уровнем моря, передает РИА «Новости». Как сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, извержение сопровождалось подъемом пеплового облака на значительную высоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке зафиксировали серию афтершоков после землетрясений. Ощущаемость толчков достигла 7 баллов. Специалисты предупредили о возможном цунами.

    31 июля 2025, 22:09 • Новости дня
    Цунами выбросило на берег Парамушира предметы из СССР

    Цунами на Парамушире выбросило на берег рыбу и артефакты СССР

    Цунами выбросило на берег Парамушира предметы из СССР
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После мощного землетрясения магнитудой 8,7 на Камчатке волны цунами на острове Парамушир выбросили на берег рыбу и редкие артефакты, включая изолятор для проводов советских времен.

    О находках после цунами рассказал житель Северо-Курильска Сергей Лакомов, передает РИА «Новости». Он обнаружил на берегу изолятор для проводов, который, по его словам, мог быть унесен в море во время цунами 1952 года и вновь вынесен на сушу в 2025 году. Маркировка на предмете стерлась, поэтому определить страну-производителя невозможно.

    Лакомов отметил, что на берегу оказалось много рыбы, в том числе камбалы. По его словам, есть ее нельзя из-за сильного запаха топлива возле рыбзавода и морского порта, но «местных медведей нетоварный вид и техническое амбре камбалы не смутит».

    Среди находок оказался и обитатель морских глубин – песчанка, которую Лакомов нашел в 300 метрах от пролива, хотя специалисты посчитали, что волна достигла только 200 метров от берега. Это стало загадкой для местного жителя.

    В среду на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, толчки которого ощущались и на Северных Курилах. В Северо-Курильском районе был введен режим ЧС, а также объявлена угроза цунами.

    Ранее порт Северо-Курильск приостановил работу после цунами и землетрясения.

    Регулярные рейсы на площадку Северо-Курильск острова Парамушир отменили после предупреждения о возможном затоплении взлетно-посадочной полосы.

    В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что серия подземных толчков после крупного землетрясения будет продолжаться несколько месяцев.

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    30 июля 2025, 10:55 • Новости дня
    В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после землетрясения
    В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после землетрясения
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице Камчатского края объявили чрезвычайную ситуацию после землетрясения магнитудой 8,8, сообщил глава города Евгений Беляев.

    Беляев сообщил в соцсетях, что подписал постановление о ЧС в городе, передает ТАСС.

    Все городские службы приведены в состояние повышенной готовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 8,8, ставшее самым мощным за всю историю наблюдений в регионе. Волна цунами после землетрясения затопила часть порта Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

    Комментарии (2)
    1 августа 2025, 22:47 • Видео
    Путин ответил на ультиматум США

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

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    30 июля 2025, 22:20 • Новости дня
    На Камчатке за час произошли 11 землетрясений магнитудой до 5,5
    На Камчатке за час произошли 11 землетрясений магнитудой до 5,5
    @ Сергей Лакомов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сейсмологи зафиксировали сразу 11 подземных толчков у побережья Камчатки за час, максимальная магнитуда составила 5,5.

    Серия из 11 землетрясений произошла у побережья Камчатки за чуть более часа, передает ТАСС.

    Магнитуда зафиксированных подземных толчков составила от 4,2 до 5,5, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

    По данным сейсмологов, информации об ощущаемости землетрясений на поверхности пока не поступало.

    Ранее на Камчатке произошло пять землетрясений с магнитудой от 4,8 до 6,0 в течение чуть более 10 минут.

    Напомним, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе.

    Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что землетрясение на Камчатке показало высокую степень готовности региона к стихийным бедствиям.

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    30 июля 2025, 14:03 • Новости дня
    Кремль отметил высокий уровень подготовки Камчатки к землетрясению

    Песков заявил о высоком уровне подготовки Камчатки к землетрясению

    Tекст: Вера Басилая

    Землетрясение на Камчатке показало высокую степень готовности региона к стихийным бедствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Регион Камчатки был хорошо подготовлен к землетрясению, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, своевременно сработали все системы оповещения, а эвакуация людей из зон возможного цунами прошла организованно, жертв нет.

    Песков отметил, что говорить о награждении проявивших себя граждан в настоящее время преждевременно, и пока подобных решений не принималось. Он добавил, что ему неизвестно о планах поощрить отличившихся во время ликвидации последствий землетрясения.

    Ранее ученый-физик Сергей Тихоцкий назвал работу службы предупреждения цунами на Камчатке блестящей.

    Напомним, в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 8,8, ставшее самым мощным за всю историю наблюдений в регионе.

    Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

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    30 июля 2025, 10:49 • Новости дня
    Ученый-физик назвал работу службы предупреждения цунами на Камчатке блестящей

    Ученый Тихоцкий восхитился слаженностью работы службы предупреждения цунами на Камчатке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во время сильного землетрясения на Камчатке служба предупреждения цунами смогла оперативно поставить информацию, заявил директор Института физики Земли имени Шмидта РАН Сергей Тихоцкий.

    «Обратите внимание, как блестяще среагировала служба предупреждения цунами. Людей с пляжей вывезли, палаточный лагерь эвакуировали, просто все сделали, что называется, на ура», – сказал Тихоцкий ТАСС.

    Также ученый признался, что его потрясла организация работы этой структуры. По его словам, все необходимые меры были приняты максимально быстро и слаженно.

    Эксперт заметил, что к подобным землетрясениям на Камчатке готовились в течение последних 30 лет. Долгосрочный прогноз позволил ученым, спецслужбам и местным властям заранее разработать меры для минимизации последствий таких катастроф.

    Были проведены мероприятия по укреплению зданий и создана специальная программа по подготовке к экстремальным ситуациям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 8,8, ставшее самым мощным за всю историю наблюдений в регионе. Поднявшаяся после него волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

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    30 июля 2025, 12:10 • Новости дня
    Высота волн цунами на Курилах и Камчатке доходила до шести метров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Волны цунами, вызванные землетрясением на Камчатке, достигли значительной высоты, а в некоторых населенных пунктах Сахалина зафиксированы максимальные показатели по визуальным наблюдениям, сообщил глава лаборатории цунами Института океанологии имени Ширшова РАН Игорь Медведев.

    «По данным визуальных наблюдений в ряде пунктов Камчатки и Курильских островов, высота цунами достигала пяти-шести метров», – сказал Медведев, передает ТАСС.

    Цунами также были зафиксированы не менее чем в четырех населенных пунктах Сахалинской области. В Северо-Курильске, по визуальным данным, высота волны достигала восьми метров в 11.20 по местному времени. В Южно-Курильске и Малокурильском изменений уровня моря не отмечено. На автоматизированной станции Курильск зарегистрировали волну высотой 21 сантиметр, в Поронайске – 38 сантиметров, в Стародубском – 28 сантиметров.

    На некоторых станциях отсутствуют автоматизированные посты наблюдения, поэтому данные основаны на визуальных наблюдениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, что стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. В Петропавловске-Камчатском ввели режим чрезвычайной ситуации после землетрясения.

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    30 июля 2025, 10:14 • Новости дня
    Лимаренко: Землетрясение разрушило 90% печных труб Северо-Курильска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть печных труб города Северо-Курильска в Сахалинской области оказались разрушены после землетрясения, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

    «Чуть ли не 90% печных труб разрушились. Нужно будет быстро сейчас все это исправить», – сказал Лимаренко, передает ТАСС.

    Ранее Лимаренко отмечал, что энерго- и водоснабжение на Курилах могло пострадать из-за сильного землетрясения и цунами. Напомним, после основного толчка на Камчатке зарегистрировали еще 30 подземных толчков.

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    30 июля 2025, 10:40 • Новости дня
    Трамп предупредил об угрозе цунами на Гавайях и Аляске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После сильного землетрясения в Тихом океане была объявлена угроза цунами, жители Гавайев получили официальное предупреждение и рекомендации по эвакуации.

    Из-за крупного землетрясения в Тихом океане введены специальные меры безопасности, сообщил Трамп, передает ТАСС.

    В своем заявлении политик подчеркнул, что под угрозой также находится Япония.

    Власти штата Гавайи призвали жителей эвакуироваться после землетрясения на Камчатке, сообщает РИА «Новости». Жителям рекомендовали покинуть пляжи и переместиться в более высокие районы либо оставаться на четвертом этаже зданий и выше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на гавайских берегах наблюдались волны цунами выше одного метра после мощного землетрясения на Камчатке. Авиакомпания Hawaiian Airlines приостановила выполнение рейсов. Авиакомпания Alaska Airlines также отменила полеты.

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    31 июля 2025, 09:14 • Новости дня
    На Камчатке за час произошло восемь землетрясений

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У камчатских берегов зарегистрировали восемь землетрясений, все они произошли за один час, сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

    Магнитуда этих землетрясений составляла от 4,5 до 6,7, сообщили в службе, передает ТАСС.

    Отмечается, что сила подземных толчков на Камчатке составляет 2-3 балла.

    До этого сейсмологи фиксировали за час на Камчатке сразу 11 подземных толчков.

    В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН указывали, что последующие подземные толчки после крупного землетрясения на камчатке затянутся на месяцы.

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    31 июля 2025, 11:47 • Новости дня
    Количество погибших в Пекине от наводнения достигло 44 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Наводнения, вызванные проливными дождями в Пекине, привели к гибели 44 человек, сообщают в четверг китайские информационные агентства.

    По официальным данным, девять человек до сих пор считаются пропавшими без вести, погибло 44 человека, передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

    Ранее сообщалось о гибели 30 и эвакуации более 80 тыс. жителей из опасных районов.

    Стихийное бедствие затронуло Пекин с 23 по 29 июля. Особенно тяжелые последствия зафиксированы в районах Миюнь, Хуайжоу, Яньцин и Пингу. В этих местах инфраструктура и жилые дома пострадали наиболее сильно.

    Китайское правительство выделило на аварийные работы 200 млн юаней (около 28 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Шанхая эвакуировали более 280 тыс. человек из-за сильных дождей и ветра, вызванных тайфуном «Ко-Мэй».

    Обрушение моста в Китае во время стихийного бедствия привело к многочисленным жертвам.

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    1 августа 2025, 11:02 • Новости дня
    Сотрудники больницы на Камчатке спасли пациентов при землетрясении

    Работники детской больницы на Камчатке эвакуировали более 70 человек при землетрясении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Персонал детской больницы в Камчатском крае выносил детей на руках, продолжая поддерживать малышей на ИВЛ во время землетрясения, всего удалось спасти 73 маленьких пациента.

    Медики выносили детей на руках, помогали передвигаться тем, кто мог ходить, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

    Шестерых малышей на искусственной вентиляции легких также не оставили, специалисты остались рядом и продолжали поддерживать их жизнь. В числе пациентов были шестеро детей в реанимации, 14 новорожденных и 26 ребят из хирургического отделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Камчатки решили поощрить более 20 врачей и медсестер, которые не прекращали работу во время ЧС.

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    31 июля 2025, 07:20 • Новости дня
    Один человек погиб в Японии из-за последствий землетрясения на Камчатке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один человек погиб, семеро получили травмы в Японии из-за последствий землетрясения на Камчатке и вызванного им цунами, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

    По данным спасателей, человек погиб в результате ДТП, пытаясь эвакуироваться из прибрежной зоны в префектуре Кумамото – он не справился с управлением на дороге в горах, передает ТАСС. Семеро пострадавших получили ранения в ходе эвакуации.

    «Мы призываем людей следовать указаниям национального метеорологического управления», — подчеркнул Хаяси.

    В Японии сохраняется предупреждение о цунами практически для всего тихоокеанского побережья страны.

    Ранее на Камчатке зафиксировали серию афтершоков после землетрясений.

    Ощущаемость землетрясения на Камчатке достигла 7 баллов.

    На Камчатке предупредили о возможном цунами.

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    1 августа 2025, 10:22 • Новости дня
    У камчатских берегов произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У побережья Камчатского края произошли подземные толчки магнитудой 5,5, сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

    Интенсивность в Петропавловске-Камчатском, по предварительным данным, доходила до 4 баллов, сообщили в службе, передает ТАСС.

    Очаг землетрясения залегал в 89 километрах от столицы края, на глубине в 26,2 километра.

    Ранее сообщалось, что в последние сутки жители Камчатки неоднократно ощущали подземные толчки, причем сила отдельных афтершоков достигала 6,7 по магнитуде. Всего за этот период зафиксировали порядка 120 афтершоков.

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    2 августа 2025, 00:58 • Новости дня
    В Петропавловске-Камчатском произошло 22 ощутимых землетрясения за сутки

    Tекст: Антон Антонов

    В течение суток в Петропавловске-Камчатском зафиксировали более 20 ощутимых подземных толчков, сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

    С 09.00 1 августа до 09.00 2 августа в Петропавловске-Камчатском зафиксировали 22 ощутимых землетрясения. Отмечается, что речь идет именно о тех сейсмических событиях, которые могли почувствовать жители города. Помимо ощутимых толчков, всего за тот же период специалисты зарегистрировали свыше 130 землетрясений, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, ставшее самым мощным за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие. Позднее жители Камчатки неоднократно ощущали подземные толчки.

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    1 августа 2025, 06:39 • Новости дня
    Более 20 медработников решили наградить после землетрясения на Камчатке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После сильного землетрясения на Камчатке местные власти решили поощрить врачей и медсестер, которые продолжали работу в момент происшествия.

    Как передает ТАСС, губернатор Владимир Солодов сообщил, что к федеральным наградам представят минимум пятнадцать врачей и девять медсестер, которые находились в операционных во время землетрясения на Камчатке. Кроме того, планируется дополнительно поощрить работников других экстренных служб, проявивших выдержку и продолжавших выполнять свой профессиональный долг в чрезвычайной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке зафиксировали серию афтершоков после сильных землетрясений. Ощущаемость подземных толчков достигла 7 баллов по шкале интенсивности. Власти региона предупредили о возможном возникновении цунами.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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