Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 9 километров

Цунами выбросило на берег Парамушира предметы из СССР

Цунами на Парамушире выбросило на берег рыбу и артефакты СССР

Tекст: Вера Басилая

О находках после цунами рассказал житель Северо-Курильска Сергей Лакомов, передает РИА «Новости». Он обнаружил на берегу изолятор для проводов, который, по его словам, мог быть унесен в море во время цунами 1952 года и вновь вынесен на сушу в 2025 году. Маркировка на предмете стерлась, поэтому определить страну-производителя невозможно.

Лакомов отметил, что на берегу оказалось много рыбы, в том числе камбалы. По его словам, есть ее нельзя из-за сильного запаха топлива возле рыбзавода и морского порта, но «местных медведей нетоварный вид и техническое амбре камбалы не смутит».

Среди находок оказался и обитатель морских глубин – песчанка, которую Лакомов нашел в 300 метрах от пролива, хотя специалисты посчитали, что волна достигла только 200 метров от берега. Это стало загадкой для местного жителя.

В среду на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, толчки которого ощущались и на Северных Курилах. В Северо-Курильском районе был введен режим ЧС, а также объявлена угроза цунами.

Ранее порт Северо-Курильск приостановил работу после цунами и землетрясения.

Регулярные рейсы на площадку Северо-Курильск острова Парамушир отменили после предупреждения о возможном затоплении взлетно-посадочной полосы.

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что серия подземных толчков после крупного землетрясения будет продолжаться несколько месяцев.

