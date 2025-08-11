Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).0 комментариев
Глава РФПИ предсказал мир после переговоров на Аляске
Специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет шагом к миру и глобальной безопасности.
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может способствовать установлению мира, передает «Газета.Ru». Такое мнение высказал спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Дмитриев отметил, что «подстрекатели войны» не смогут улыбаться 15 августа. По его словам, ожидаемый диалог между Путиным и Трампом должен принести «надежду, мир и глобальную безопасность».
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о намерении Соединенных Штатов прекратить финансирование конфликта на Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил проведение переговоров между российским и американским лидерами на Аляске.
Основной темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.
