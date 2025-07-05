Трамп заявил о продолжении военной помощи Украине

Tекст: Ирма Каплан

«Мы поставляем оружие, да, но мы им дали очень много оружия. Мы поставляем вооружения, мы работаем с ними и стараемся помочь им. Но все не просто. Байден выпотрошил нашу страну, раздавая им оружие», – ответил Трамп в ролике, представленном Yahoo News.

Президент США добавил, что перед тем, как раздавать оружие другим, Вашингтон должен быть уверен в том, что стране самой его хватит, чтобы защититься при необходимости.

Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.



Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.