Гонконгская Hutchison решила привлечь инвестора из Китая для Панамского канала

Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»

Политолог Трухачев: Вопросом о присоединении к России в Словакии искали «пятую колонну»

Tекст: Евгений Поздняков

«Нет ничего удивительного в том, что социологический опрос в Словакии проводила чешская фирма. Пражские специалисты в данной сфере известны точностью своих результатов и профессионализмом. Поэтому они достаточно часто работают на внешних рынках. Для той же Братиславы они оформили большое число исследований в рамках тех или иных электоральных кампаний», – сказал политолог Вадим Трухачев.

«Поэтому в корректности данных сомневаться не приходится. Другое дело, что сам вопрос о вхождении Словакии в состав Российской Федерации некорректен и даже провокационен. Скорее всего, таким образом чехи пытались отыскать представителей «пятой колонны», которые выступают против текущей политики ЕС», – добавляет он.

«Собственно, показатель в 14% пересекается с количеством голосов, отданных словаками в поддержку наиболее правых партий. Интересно, что в исследовании отмечается и социальная принадлежность этих респондентов: за присоединение к РФ высказались по большей части студенты. Данной категории населения свойственна шутливость», – уточняет собеседник.

«То есть, скорее всего, они просто ответили с юмором на достаточно неожиданный вопрос. Подобной дискуссии в республике не ведется. Сложно представить, при каких обстоятельствах словаки действительно были бы готовы отказаться от собственного суверенитета. К тому же войти в состав России для них в целом сложно – у нас даже нет общей границы», – акцентирует эксперт.

«В то же время удивляет малый процент граждан, высказавшихся за нейтралитет в отношениях с Москвой. Думаю, в реальности людей, придерживающихся данного мнения, гораздо больше. В конечном счете даже жители Прибалтики не особо хотят вступать в реальный конфликт с Россией», – заключил Трухачев.

Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав России. Как сообщает информационный портал Ta3, данное мнение выразили преимущественно студенты и безработные, то есть те группы, которые «выражают экономическую неопределенность и разочарование в текущей геополитической ориентации страны».

Наиболее негативно на данную идею отреагировали респонденты из Жилинского края, отмечает HNonline. В то же время они выступают за военный нейтралитет в рамках противостояния России и Запада. Политический обозреватель Шимон Ждярский объясняет это тем, что среди населения региона имеется значительная доля пенсионеров.

«Нейтралитет для них ассоциируется с безопасностью и процветанием, которые, в отличие от Чехословакии, испытывали соседняя Австрия, а также Финляндия в годы холодной войны», – пояснил он. В целом же по стране данного мнения придерживаются 15% респондентов. Еще 32,5% не готовы к нейтральной позиции в случае, если она скажется на их благополучии.