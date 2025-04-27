Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.4 комментария
Трамп потребовал бесплатного прохода судов США через Суэцкий и Панамский каналы
Дональд Трамп призвал обеспечить для американских судов бесплатный проход через Панамский и Суэцкий каналы, подчеркнув роль США в их строительстве и стратегическую важность этих маршрутов, пишет Bloomberg.
Как передает Bloomberg, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости предоставить американским судам право бесплатного прохода через Панамский и Суэцкий каналы. В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул: «Эти каналы бы не существовали без Соединенных Штатов Америки». Он также сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио «немедленно заняться» этим вопросом.
С начала года Трамп концентрировал усилия на выводе китайских операторов из портов вокруг Панамского канала. Теперь президент США обратил внимание и на Суэцкий канал, который соединяет Средиземное и Красное моря.
В последние месяцы Трамп усилил давление на Китай, вводя тарифы и предлагая новые сборы для китайских грузовых судов. Главной целью этих мер является стимулирование возрождения американского судостроения, поскольку, по мнению Вашингтона, доминирование Китая в этой отрасли было достигнуто несправедливо и наносит ущерб интересам США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Панамы решило отменить сборы за проход своих судов через Панамский канал для американского правительства, что позволит США ежегодно экономить миллионы долларов.