Трамп потребовал бесплатного прохода судов США через Суэцкий и Панамский каналы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает Bloomberg, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости предоставить американским судам право бесплатного прохода через Панамский и Суэцкий каналы. В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул: «Эти каналы бы не существовали без Соединенных Штатов Америки». Он также сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио «немедленно заняться» этим вопросом.

С начала года Трамп концентрировал усилия на выводе китайских операторов из портов вокруг Панамского канала. Теперь президент США обратил внимание и на Суэцкий канал, который соединяет Средиземное и Красное моря.

В последние месяцы Трамп усилил давление на Китай, вводя тарифы и предлагая новые сборы для китайских грузовых судов. Главной целью этих мер является стимулирование возрождения американского судостроения, поскольку, по мнению Вашингтона, доминирование Китая в этой отрасли было достигнуто несправедливо и наносит ущерб интересам США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Панамы решило отменить сборы за проход своих судов через Панамский канал для американского правительства, что позволит США ежегодно экономить миллионы долларов.