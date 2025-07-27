Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям трех механизированных, одной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Дробышево, Карповки и Шандриголово в Донецкой народной республике и Купянска в Харьковской области, сообщает Telegram-канал МО. Потери противника составили более 225 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

В районе ответственности группировки войск «Север» российские подразделения улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике двух механизированных, одной десантно-штурмовой бригады и двух штурмовых полков ВСУ в Сумской области – в районах Алексеевки, Андреевки, Кондратовки и Могрицы. На Харьковском направлении были поражены подразделения мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гатище, Меловое и Чугуновка.

ВСУ на этом направлении потеряли свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и восемь артиллерийских орудий, в том числе западного производства. Также уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике сразу пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Закотное, Клебан-Бык, Константиновка, Кривая Лука и Северск в Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий.

В зоне ответственности группировки «Центр» отмечается улучшение тактического положения. Было нанесено поражение формированиям механизированной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой и пехотной бригад ВСУ, а также двум бригадам морской пехоты и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Гродовка, Димитров, Красноармейск, Розы Люксембург и Сухой Яр в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские силы начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.