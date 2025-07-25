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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

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    25 июля 2025, 14:40 • Новости дня

    Глава ВТБ счел бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»

    Глава ВТБ Костин заявил о нецелесообразности ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

    Глава ВТБ счел бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» является нецелесообразным из-за его возраста и высокой стоимости, он может быть продан или утилизирован, заявил глава ВТБ, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин.

    Глава ВТБ и председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин заявил, что дальнейший ремонт авианосца «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» не имеет смысла. По его словам, кораблю уже более 40 лет, а восстановление обходится крайне дорого, пишет «Коммерсантъ».

    Костин отметил: «Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован».

    Авианосец «Адмирал Кузнецов» встал на ремонт после участия в боевой операции у берегов Сирии. Ранее сообщалось, что крейсер планировали модернизировать, оснастив новой палубой с трамплином, силовой установкой, кабельными трассами, системой управления взлетом и посадкой палубной авиации, а также новой навигационной системой.

    По информации источника в кораблестроительной отрасли, после этих работ срок службы корабля должен был увеличиться на 20 лет.

    В составе ВМФ России сейчас находится один авианосец – «Адмирал Кузнецов», который проходит ремонт и модернизацию. Он способен и обслуживать 28 самолетов и 24 вертолета.

    Мурманский гарнизонный военный суд ранее восстановил картину возникновения и развития пожара на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

    24 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Солдаты ВСУ записали гневное обращение к Зеленскому из лесов Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    На фоне колоссальных потерь ВСУ перебросили на Сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк, сформированный изначально для обучения военнослужащих и их последующего распределения по боевым бригадам, рассказали «Северяне».

    «На фоне роста протестных настроений на Украине, военнослужащие 33 ошп записали видеообращение с оскорблениями В.Зеленского, который «не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», – сообщил неофициальный Telegram-канал группы «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что в район Юнаковки противник постоянно перебрасывает резервы, которые методично уничтожаются десантниками «Севера». За прошедшие сутки ВСУ предпринял две безуспешные контратаки, для которых были привлечены более 20 человек. Более половины российские бойцы уничтожили, семеро остались ранеными на линии боевого соприкосновения, единицы бежали.

    В районе Кондратовки «Северяне» пресекли попытки ВСУ накопить резервы, уничтожив 20 солдат ВСУ и заставив бежать оставшихся. На Великобурлукском направлении российские бойцы ликвидировали десять боевых групп ВСУ.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, артиллерийский и минометный расчеты», – отметили в посте.

    В суточной сводке указано, что потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской).


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    24 июля 2025, 04:31 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости для Украины не только себя защищать, но и воздействовать на территорию России, для чего Киев должен иметь соответствующие средства.

    «Одно можно сказать наверняка: Украина имеет право защищать себя от нападений. Для этого у Украины должны быть средства воздействия на территорию России. Но мы не будем раскрывать (президента России Владимиру) Путину через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине», – заинтриговал Вадефуль читателей газеты Zeit.

    Он также назвал оснащение Украины новыми системами вооружения в настоящее время не финансовой проблемой, а проблемой доступности и производства, и над ней Германия работает. По его словам, поставки Taurus – задача многогранная.

    «Это технически непростая система вооружения, которую Украина не может получить в свое распоряжение на раз, однако этот вопрос необходимо постоянно прощупывать», – добавил немецкий министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поставки американской системы ПВО Patriot на Украину откладываются минимум до весны 2026 года.До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус

    заявил, что Германия примет участие в ускоренной поставке на Украину пяти зенитных ракетных комплексов Patriot по договоренности с США

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    23 июля 2025, 01:06 • Новости дня
    Двое военнослужащих России переданы медикам с подконтрольной Киеву территории

    Tекст: Ирма Каплан

    Два российских военнослужащих, нуждавшиеся в срочной медпомощи, переданы врачам с подконтрольной Киеву территории, согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям между Россией и Украиной, сообщили в Минобороны России

    «22 июля текущего года в соответствии с достигнутыми второго июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    В оборонном ведомстве добавили, что российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая медицинская помощь.

    Затем их доставят в Россию для последующего лечения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лейтенант полиции Днепровского районного отделения Киева Екатерина Король передала аудиосообщение своему отцу, находящемуся в плену в России, через представителей российских силовых структур.


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    23 июля 2025, 14:45 • Новости дня
    Десантники применили новейшие АК-12К при штурме укрепрайона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшие автоматы АК-12К были использованы российскими десантниками при взятии укрепленного района в лесу Сумской области, что обеспечило успех операции.

    Российские десантники из 51-го гвардейского парашютно-десантного полка применили новые автоматы Калашникова АК-12К при штурме украинского укрепрайона в Сумской области, передает ТАСС.

    Как уточнили в концерне «Калашников», штурмовая группа, вооруженная АК-12К, захватила укрепленный район в лесном массиве, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. В сообщении отмечается, что в результате операции было уничтожено более десяти украинских военнослужащих.

    Автомат АК-12К разработан специально для подразделений ВДВ с учетом их требований. Оружие обладает улучшенными техническими и эргономическими характеристиками, а также повышенной надежностью в условиях современного боя. АК-12К использует патрон калибра 5,45 мм и предназначен для эффективного поражения живой силы противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Воздушно-десантные войска получили новую модификацию автомата Калашникова АК-12К. Концерн «Калашников» впервые показал новейшие укороченные версии автоматов АК-12 и АК-15 на мероприятии в стрелковом комплексе в парке «Патриот».

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    23 июля 2025, 05:35 • Новости дня
    ВМФ России приступил к оперативному учению «Июльский шторм»
    ВМФ России приступил к оперативному учению «Июльский шторм»
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Минобороны России

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский Военно-морской флот начал учение «Июльский шторм» в акваториях четырех морей, в котором участвуют более 150 кораблей и свыше 15 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны страны.

    «В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-морского флота «Июльский шторм» с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

    В маневрах задействованы более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной техники и свыше 15 тыс. военнослужащих.

    По информации Минобороны, в ходе учения проверяется готовность группировок к решению нестандартных задач, комплексному применению высокоточного оружия, беспилотных систем и современных образцов техники.

    Военные экипажи отработают развертывание в районы боевого предназначения, противолодочные действия, оборону районов базирования и морской экономической деятельности.

    Также будут проведены задачи по отражению атак условного противника, обеспечению безопасности судоходства и нанесению одиночных и совместных ударов по объектам противника с применением высокоточного вооружения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, совместные трехдневные учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил Ирана, России и наблюдателей из стран прикаспийского региона стартуют 21 июля в Каспийском море.

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    24 июля 2025, 21:21 • Новости дня
    Эксперт: Мощь российского военно-морского флота неостановимо прирастает

    Военный эксперт Дандыкин: ВМФ готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана

    Эксперт: Мощь российского военно-морского флота неостановимо прирастает
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВМФ России активно модернизируется: в строй вводятся современные корабли и подводные лодки, оснащенные передовыми технологиями. Эти меры не только повышают боевую мощь, но и обеспечивают надежную защиту морских границ России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    «Визит Владимира Путина в Северодвинск – по-настоящему важное событие для нашей страны, особенно в преддверии дня ВМФ. Этот город – один из символов силы российского флота, один из опорных пунктов наших кораблей на Севере страны», – сказал Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Примечательно, что глава государства уделил особое внимание экипажу подводной лодки «Князь Пожарский». Он не просто поучаствовал в церемонии подъема флага над крейсером, но и передал его команде икону святого Александра Невского. Это говорит о том, что Путин понимает всю важность миссии, которую сегодня выполняют наши моряки», – добавил он.

    «Президент неоднократно говорил о необходимости развития российского флота. Важно, что его слова всегда переходят в дело. Именно он возродил славу отечественного ВМФ, превратил его в современный и первоклассный вид войск. А ведь еще в 90-х морской компонент нашей армии пребывал буквально в хаосе», – продолжает эксперт.

    «Целое десятилетие флот провел в запустении. Новых кораблей и подлодок практически не выпускалось. Теперь все изменилось: модернизации ВМФ осуществляется под четким руководством Верховного Главнокомандующего. И это дает результаты – подводные крейсеры проектов «Ясень-М» и «Борей-А» стали весомой величиной, оставляя позади зарубежные аналоги», – акцентирует собеседник.

    «При этом останавливаться на достигнутом никто не собирается. Модернизация и совершенствование флота продолжается. «Севмаш» строит атомные подводные крейсеры, в ближайшие годы будут сданы еще четыре подлодки проекта «Борей-А». Мощь флота неостановимо прирастает», – отмечает он.

    «И все это должно стать важным сигналом для западных неприятелей. Мы способны обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана. Милитаристские заявления европейцев нас не запугают. У них должно сформироваться понимание: любые угрозы в отношении России не останутся безнаказанными», – заключил Дандыкин.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский». Мероприятие состоялось в Северодвинске на территории предприятия «Севмаш». Также там присутствовали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и глава Морской коллегии Николай Патрушев. Президент подчеркнул, что «Князь Пожарский» оснащен самым эффективным радиоэлектронным оборудованием и ударным вооружением, в том числе баллистическими ракетами «Булава», а также современными торпедными комплексами и средствами гидроакустического противодействия.

    «Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на «Севмаше», до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок», – добавил он, подчеркнув, что эта «ритмичная и планомерная работа» позволит повысить экономическую стабильность предприятий всей отрасли.

    Кроме того, Путин передал команде подлодки «Князь Пожарский» складень с иконой святого Александра Невского. Как отмечают эксперты, этот святой заступник России особо почитаем всем российским воинством.

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    23 июля 2025, 23:15 • Новости дня
    Вернувшиеся из плена российские бойцы поблагодарили всех за содействие
    Вернувшиеся из плена российские бойцы поблагодарили всех за содействие
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал Министерства обороны России

    Tекст: Ирма Каплан

    Согласно российско-украинскими стамбульскими договоренностями от второго июня, с подконтрольной киевскому режиму территории вернулась группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ, рассказали в Минобороны России.

    «В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

    По словам одного из бойцов, этот день – один из самых радостных в его жизни.

    «Я благодарю всех, кто к этому как-то причастен, кто помог каждому из нас, кто нас оттуда забрал, кто вернул нас домой к нашим семьям, к нашим родным. Спасибо вам всем большое», – сказал военнослужащий.

    Второй добавил, что хочет поблагодарить «Родину, которая нас не забыла».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, днем ранее два российских военнослужащих, нуждавшиеся в срочной медпомощи, переданы врачам с подконтрольной Киеву территории, согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям между Россией и Украиной.


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    24 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Белоусов проверил внедрение цифровых систем управления в войсках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в Московский военный округ проверил ход внедрения систем автоматизации управления подразделениями, сообщили в Минобороны.

    Министру представили современные образцы систем информационного взаимодействия между пунктами управления, а также инфраструктуру, программное обеспечение и кластер подготовки специалистов, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Представленная инфраструктура позволяет в режиме реального времени обеспечить доступ должностных лиц пунктов управления к различным цифровым сервисам для их оперативного информационного взаимодействия как по горизонтали, так и вертикали», – заявил представитель подразделения.

    В ведомстве отметили, что на демонстрации использовались практические эпизоды с учетом боевого опыта, а Белоусову доложили порядок обмена информацией на базе перспективной цифровой инфраструктуры. Также министру представили предложения по организации обучения инструкторского состава для подготовки специалистов среди военнослужащих группировок войск.

    По итогам поездки Белоусов поручил в кратчайшие сроки подготовить военных, участвующих в СВО, к использованию компонентов цифровой инфраструктуры. Он также провел совещание по вопросам цифрового и технологического развития Минобороны, где сообщил о создании комплексной системы информационного взаимодействия в тактическом звене, подчеркнув, что эта система способна повысить ситуационную осведомленность командиров.

    В мае Белоусов посетил войска Московского военного округа, где ознакомился с современными образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций.

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    23 июля 2025, 11:45 • Новости дня
    Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде ВДВ звание гвардейской

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин своим указом отметил новым статусом 52-ю артиллерийскую бригаду Воздушно-десантных войск за отвагу и мужество, проявленные личным составом в ходе боевых действий.

    Почетное наименование «гвардейская» присвоено 52-й артиллерийской бригаде Воздушно-десантных войск указом президента, документ опубликован на сайте Кремля.

    «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 52 артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская», – говорится в указе.

    Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейских» 1488-го зенитному ракетному полку и 227-й артиллерийской бригаде.

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    23 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    США впервые испытали ракетный комплекс Typhon по морской цели в Австралии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные провели уникальные испытания комплекса Typhon, поразив морскую цель ракетой SM-6 вблизи северного побережья Австралии.

    США впервые испытали ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon по морской цели на территории Австралии, сообщает портал РИА «Новости» со ссылкой на Defense One и генерал-лейтенанта Джоэла Вауэлла.

    Испытание состоялось в рамках совместных учений «Сабля-талисман» с Австралией. Это стало первым подобным применением Typhon для удара по кораблю.

    Пуск был произведен с полигона Брэдшоу, расположенного на севере страны, в более чем 320 километрах от города Дарвин. Морская цель находилась на расстоянии 166 километров от места запуска. Для атаки использовалась противокорабельная ракета SM-6.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для применения ракет средней и меньшей дальности. США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые превосходят по характеристикам уже находящиеся в Европе крылатые ракеты и создают серьезные риски для России.

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    24 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Польша заключила соглашение о кредитной гарантии от США на вооружение

    Польша заключила соглашение о кредитной гарантии в 3 млрд долларов от США на вооружение

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти Польши подписали соглашение о получении кредитной гарантии США для модернизации вооруженных сил страны, сумма составит 3 млрд долларов.

    Соглашение о предоставлении Польше кредитной гарантии на 3 млрд долларов в рамках программы Foreign Military Financing подписал министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА «Новости».

    Документ предусматривает выделение 4 млрд долларов на обновление польских вооруженных сил, что позволит Варшаве продолжить закупки американского вооружения.

    Программа Foreign Military Financing предполагает предоставление кредитов и гарантий странам, являющимся союзниками США, для приобретения военной техники у американских компаний. Польша ранее уже получила кредиты на сумму более 3 млрд долларов, которые были направлены преимущественно на закупку вертолетов Apache. За последние два года общая сумма американских кредитов и гарантий для Польши превысила 11 млрд долларов, что делает страну крупнейшим получателем помощи по этой программе.

    Польша регулярно закупает у США различные виды вооружения, включая самолеты, вертолеты, системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также реактивные артиллерийские установки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша сейчас живет не в послевоенные, а в «предвоенные времена».

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    24 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    США поручили подготовить проект архитектуры «Золотого купола» за 60 дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон выделил срок в два месяца для создания архитектурного проекта перспективной системы ПРО «Золотой купол» с привлечением инновационных решений.

    Руководитель программы создания системы противоракетной обороны «Золотой купол» Майкл Гетлейн заявил, что у него есть 60 дней для подготовки проекта архитектуры новой ПРО, передает РИА «Новости».

    По его словам, документ должен быть представлен заместителю министра обороны США по истечении этого срока. Генерал-майор Стивен Парди, временно исполняющий обязанности главы департамента закупок ВВС США, подчеркнул, что время имеет важное значение для реализации этой инициативы.

    Он добавил, что команда рассматривает нестандартные подходы, такие как конкурсы с грантами и совместные проекты с промышленностью, чтобы ускорить работу над проектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания нового истребителя F-47. Дональд Трамп начал искать замену компании Илона Маска в проекте ПРО «Золотой купол». В США допустили возможность заключения сделки с Канадой по присоединению к программе «Золотой купол».

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    24 июля 2025, 07:21 • Новости дня
    Бронежилет «Оберег» спас российского бойца от двух украинских дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий России выжил после атаки двух украинских дронов благодаря бронежилету «Оберег», который защитил его от опасных осколков и серьезных ранений, сообщил Ростех.

    Бронежилет «Оберег. Про» защитил российского бойца от атаки двух украинских дронов, передает РИА «Новости». Инцидент произошел во время снабжения российских подразделений, когда дроны атаковали автомобиль «Нива». В результате атаки у машины были повреждены крыша и двигатель, однако военнослужащий получил лишь легкие ранения рук.

    Госкорпорация «Ростех» подчеркнула, что бронежилет спас бойца за счет большой площади защиты, задержав особо опасные осколки и прикрыв шею. По сообщению компании, современные войны приводят к большому числу осколочных ранений, поэтому в экипировку добавляют эффективные противоосколочные элементы.

    Боец, которому удалось выжить, рассказал: «Первый дрон ударил справа в капот машины. Мой напарник, который был за рулем, смог выскочить сразу, а у меня от взрыва заклинило дверь. Пришлось ее выбивать. В этот момент прилетел второй беспилотник в крышу. То есть я попал под удар сразу двух дронов».

    Бронежилет «Оберег. Про» выпускается тульским заводом «Октава» и оснащается керамическими бронеплитами классов Бр4 и Бр5, которые выдерживают попадания из автоматов, винтовок и пулеметов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тульский завод «Октава» представил новую модель бронежилета «Оберег» для скрытого ношения.

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    23 июля 2025, 14:32 • Новости дня
    Начальник Генштаба Франции Бюркар отправлен в отставку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генерал авиации Фабьен Мендон назначен новым начальником Главного штаба вооружённых сил Франции на фоне усиливающихся требований к национальной обороне.

    Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил о решении президента отправить в отставку начальника Главного штаба ВС Франции Тьерри Бюркара, передает ТАСС. Его место займет генерал авиации Фабьен Мендон, ранее возглавлявший личный военный штаб президента страны.

    Лекорню выразил признание и благодарность Бюркару, отметив его «четкое стратегическое видение угроз» и стремление адаптировать вооруженные силы к новым вызовам. Министр также выразил надежду, что Мендон продолжит курс реформ и трансформации армии в условиях роста угроз безопасности.

    Фабьен Мендон окончил Школу ВВС в 1990 году и служил пилотом истребительной авиации. В разное время он командовал 702-й авиабазой и был начальником кабинета министра вооруженных сил. После назначения на пост главы личного военного штаба президента Мендон получил звание генерала авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли провел телефонные разговоры с начальниками штабов вооруженных сил Британии, Канады и Франции.

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    24 июля 2025, 08:28 • Новости дня
    В Германии предложили создать тараканов-шпионов с камерами и рюкзаками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В немецком центре киберинноваций бундесвера рассматривают идею использования живых тараканов с миниатюрными устройствами для сбора разведданных в реальном времени.

    О предложении разработать шпионских тараканов с камерами и рюкзаками рассказал глава центра киберинноваций бундесвера Свен Вайценэггер, передает РБК. Идея принадлежит стартапу Swarm Biotactics, который разрабатывает биороботов на основе живых насекомых.

    Тараканы оснащаются мини-рюкзаками с камерами, сенсорами и нейростимуляторами, что позволяет дистанционно управлять ими и собирать данные в режиме реального времени.

    По словам Вайценэггера, центр киберинноваций ежемесячно получает десятки предложений по созданию новых оборонных технологий для нужд бундесвера. Генеральный директор Swarm Biotactics Стефан Вильгельм заявил: «Наши биороботы на основе живых насекомых оснащены нейростимуляторами, сенсорами и защищенными модулями связи, ими можно управлять по-отдельности или использовать в автономных роях».

    Канцлер Германии Фридрих Мерц рассматривает внедрение искусственного интеллекта и стартапов в военную сферу для усиления обороноспособности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии разыгрывали провокацию, связанную с якобы деятельностью «русских диверсантов». Немецкая полиция задержала двух человек по подозрению в работе на спецслужбы России.

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