Глава ВТБ счел бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»

Глава ВТБ Костин заявил о нецелесообразности ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Tекст: Вера Басилая

Глава ВТБ и председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин заявил, что дальнейший ремонт авианосца «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» не имеет смысла. По его словам, кораблю уже более 40 лет, а восстановление обходится крайне дорого, пишет «Коммерсантъ».

Костин отметил: «Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован».

Авианосец «Адмирал Кузнецов» встал на ремонт после участия в боевой операции у берегов Сирии. Ранее сообщалось, что крейсер планировали модернизировать, оснастив новой палубой с трамплином, силовой установкой, кабельными трассами, системой управления взлетом и посадкой палубной авиации, а также новой навигационной системой.

По информации источника в кораблестроительной отрасли, после этих работ срок службы корабля должен был увеличиться на 20 лет.

В составе ВМФ России сейчас находится один авианосец – «Адмирал Кузнецов», который проходит ремонт и модернизацию. Он способен и обслуживать 28 самолетов и 24 вертолета.

Мурманский гарнизонный военный суд ранее восстановил картину возникновения и развития пожара на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».