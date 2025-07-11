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Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
В Большом драматическом театре Петербурга актриса Алиса Фрейндлих получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за вклад в искусство.
Как передает РИА «Новости», народная артистка СССР Алиса Фрейндлих удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду ей вручил губернатор Петербурга Александр Беглов по поручению президента России.
Торжественная церемония прошла на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова в присутствии ведущих актеров театра, семьи и коллег актрисы. Беглов подчеркнул, что считает большой честью вручить Фрейндлих столь высокую награду и отметил, что артистка является воплощением ленинградского характера.
В своей речи Фрейндлих поблагодарила присутствующих и отметила, что всю жизнь посвятила театру. Она подчеркнула: «Вся моя жизнь принадлежит театру. Я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этому служению. Оказалось, что это еще и заслуга перед Отечеством».
Губернатор добавил, что многие героини Фрейндлих стали по-настоящему народными и остаются в памяти зрителей. Он пожелал актрисе здоровья, счастья и творческих успехов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил народного артиста России пианиста Дениса Мацуева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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