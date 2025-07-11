Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», народная артистка СССР Алиса Фрейндлих удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду ей вручил губернатор Петербурга Александр Беглов по поручению президента России.

Торжественная церемония прошла на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова в присутствии ведущих актеров театра, семьи и коллег актрисы. Беглов подчеркнул, что считает большой честью вручить Фрейндлих столь высокую награду и отметил, что артистка является воплощением ленинградского характера.

В своей речи Фрейндлих поблагодарила присутствующих и отметила, что всю жизнь посвятила театру. Она подчеркнула: «Вся моя жизнь принадлежит театру. Я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этому служению. Оказалось, что это еще и заслуга перед Отечеством».

Губернатор добавил, что многие героини Фрейндлих стали по-настоящему народными и остаются в памяти зрителей. Он пожелал актрисе здоровья, счастья и творческих успехов.

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