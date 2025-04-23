Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Мацуева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Путин наградил Мацуева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ, пианиста Дениса Мацуева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе сказано: «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Мацуева Дениса Леонидовича», передает ТАСС.
В среду российский лидер подписал указ о присуждении певцу и композитору Юрию Антонову ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Ранее Путин вручил медаль «За труды в культуре и искусстве» заслуженной артистке РФ Татьяне Булановой за ее вклад в развитие отечественной культуры.