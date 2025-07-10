Песков назвал вопросы Лосиного острова делом региональных властей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение ситуации вокруг нацпарка «Лосиный остров» относится к полномочиям московских и областных властей, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге: «Это все-таки тема региональных властей. Давайте не будем сюда президента примешивать». Он отметил, что по нюансам необходимо обращаться непосредственно к местным администрациям.

Песков напомнил, что Владимир Путин в целом считает охрану особо охраняемых природных территорий приоритетом для правительства, однако поддерживает баланс между сохранением природы и развитием комфортной городской среды.

«Сохранение этих территорий никоим образом не должно быть тормозом прогресса, тормозом развития, чтобы жизнь горожан становилась комфортнее. Об этом тоже неоднократно говорилось. Поэтому здесь речь идет о золотой середине», – подчеркнул представитель Кремля.

Вопрос о строительстве дороги через территорию парка вызвал протесты части местных жителей и широкую общественную дискуссию. Национальный парк «Лосиный остров» включает особо охраняемые и заповедные зоны, а также рекреационные участки, которые примыкают к Мытищам, Королеву и Балашихе.

Ранее жители Королева устроили драку со строителями дороги в парке «Лосиный остров».



