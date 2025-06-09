Отец Маска выразил желание поучиться лидерству у Путина

Tекст: Вера Басилая

Инженер и бизнесмен Эррол Маск, отец Илона Маска, сообщил журналистам о желании перенять навыки лидерства у президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Он отметил, что считает Путина очень впечатляющим и устойчивым человеком, доказавшим свою эффективность, и добавил, что хотел бы научиться у него лидерству.

Маск подчеркнул, что, по мнению его консультантов, условия жизни в России в прошлом были хуже, однако сейчас ситуация значительно улучшилась, что он связал с качественным управлением страной.

По словам Маска, в США восприятие России часто искажается из-за работы СМИ, однако в действительности страна и особенно Москва произвели на него большое впечатление.

Он рассказал, что не ожидал увидеть город, напоминающий Рим, и удивился предрассудкам, которые существуют на Западе по отношению к России. Маск выразил надежду на изменение общественного мнения о стране и призвал пересмотреть отношение к ней.

Ранее отец Илона Маска Эррол заявил, что его самого и его дочь отговаривали от визита в Россию. Эррол Маск посетил Москву, чтобы выступить на «Форуме будущего 2050». Маск признался, что чистота и качество дорог Москвы поразили его.