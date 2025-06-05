После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.0 комментариев
Путин выразил готовность содействовать урегулированию иранского досье
Президент России Владимир Путин сообщил о готовности помочь с урегулированием проблемы иранского ядерного досье в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Российский лидер подчеркнул наличие честных партнерских отношений с Тегераном и выразил готовность воспользоваться этим уровнем доверия для содействия переговорам по проблеме ядерной программы Ирана, передает ТАСС.
Песков заявил, что Путин и российская сторона смогут подключиться к переговорам по мере необходимости. Он отметил, что диалог с Тегераном и Вашингтоном по вопросу иранского досье продолжается по различным каналам, и участие Путина возможно, если этого потребует ситуация.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе телефонного разговора с Путиным Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе.