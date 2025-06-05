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Гросси заявил о готовности Сирии допустить МАГАТЭ к якобы ядерным объектам
Гросси сообщил о намерении инспекторов МАГАТЭ вернуться на реактор в Дейр-эз-Зоре
Новое правительство Сирии согласилось предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к предполагаемым бывшим ядерным объектам немедленно, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси агентству Associated Press.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Дамаске с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа и другими должностными лицами. По его словам, аш-Шараа выразил заинтересованность в продолжении развития ядерной энергетики в будущем, передает Associated Press.
«Мы хотим внести полную ясность в определенные действия, которые имели место в прошлом и которые, по мнению агентства, вероятно, были связаны с ядерным оружием», – сказал Гросси.
Он охарактеризовал новое правительство Сирии как «приверженное открытости миру, международному сотрудничеству» и выразил надежду завершить процесс инспекций в течение нескольких месяцев.
Группа МАГАТЭ в 2024 году посетила некоторые представляющие интерес объекты, пока бывший президент Башар Асад был у власти. После смены власти в стране МАГАТЭ стремится восстановить доступ к объектам, якобы связанным с ядерной программой Сирии.
Считается, что Сирия при Асаде осуществляла секретную ядерную программу, которая включала тайный ядерный реактор, построенный Северной Кореей в восточной провинции Дейр-эз-Зор.
МАГАТЭ описало реактор как «не настроенный на производство электроэнергии», что вызвало опасения, будто Дамаск пытался создать ядерное оружие, производя плутоний для оружия.
Гросси сказал, что инспекторы планируют вернуться на реактор в Дейр-эз-Зоре, а также на три других связанных объекта. Другие объекты под гарантиями МАГАТЭ включают нейтронный реактор в Дамаске и объект в Хомсе, который может перерабатывать желтый уран.
Хотя нет никаких признаков того, что с этих объектов были выбросы радиации, сказал он, надзорный орган обеспокоен тем, что «обогащенный уран может где-то лежать или быть повторно использованным, вывезен контрабандой или стать предметом торговли».
Гросси отметил, что аш-Шараа продемонстрировал «очень позитивное расположение к общению с МАГАТЭ и позволил выполнять необходимые виды деятельности».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейский союз отменил экономические ограничения в отношении Сирии, оставив в силе лишь антитеррористические меры, и вывел из санкций ключевые сирийские структуры.