Греф предложил сделать кибербезопасность обязательным школьным предметом

Эксперт посоветовал Баку брать пример с Душанбе в ситуации с задержанием их граждан

Политолог Трухачев: Азербайджан не в первый раз выступает с недружественными действиями по отношению к России

Tекст: Олег Исайченко

«Официальная реакция Азербайджана кажется чрезмерно острой. Столь резкие действия в сложившейся ситуации неприемлемы. В конечном счете Баку на законодательном уровне пытается солидаризироваться с гражданами, которых подозревают в заказных убийствах», – сказал политолог Вадим Трухачев.

«Это очень серьезные обвинения, реагировать на которые следует с пониманием. Напомню, что Таджикистан абсолютно нормально действовал во время следственных мероприятий по делу о теракте в «Крокусе». То есть поведение Азербайджана для постсоветского пространства аномально», – добавил собеседник.

«Конечно, приговор задержанным пока не огласили. Но расследование все же требует определенного времени. Баку следовало бы дождаться окончательного решения со стороны профильных органов. На мой взгляд, подобная реакция кавказской республики свидетельствует о том, что страна пытается максимально разорвать отношения с Россией», – предположил эксперт.

«Действительно, Азербайджан активно развивает контакты с западными странами и Турцией. Напомню, что большая часть нефтедобычи в стране принадлежит Британии, Норвегии и Италии. Это дает определенные рычаги давления на Баку. Кроме того, после начала СВО наши оппоненты стали видеть в республике новый антироссийский таран», – поясняет он.

«Кроме того, в Азербайджане ЕС видит потенциального «сменщика» Москвы в деле поставок энергетических ресурсов. Все это и дает стране возможность выторговывать для себя различные выгоды за счет понижения уровня контактов с Россией. Реагировать на подобные действия нужно жестко – вплоть до введения визового режима. В конечном счете Баку не в первый раз проводит в отношении нашей страны недружественные действия», – заключил Трухачев.

Ранее министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене в стране всех культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями. Согласно заявлению ведомства, данное решение стало ответом на действия силовиков РФ в Екатеринбурге, где накануне были задержаны обвиняемые в ряде насильственных преступлений. Местные СМИ сообщали, что задержанные являются уроженцами Азербайджана.

Напомним, Следственное управление СК по Свердловской области ранее заявило о разоблачении «этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство». Отмечается, что ее участники были причастны к преступлениям в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают с правоохранительными органами.

«Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Также фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям», – говорится в сообщении. В воскресенье два обвиняемых по этому делу были заключены судом под стражу.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российский дипломат предоставил разъяснения дипведомству Азербайджана относительно недавних задержаний подозреваемых в убийствах на Урале, подчеркнув контроль ситуации правоохранительными органами.