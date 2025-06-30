Если сегодня мы утверждаем, что Октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.2 комментария
Греф предложил сделать кибербезопасность обязательным школьным предметом
Греф высказался за введение курса кибербезопасности в школах России
Герман Греф считает, что школьная информатика не обеспечивает современными цифровыми компетенциями и требует введения отдельного курса по кибербезопасности.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости ввести в российских школах обязательный предмет по кибербезопасности, передает ТАСС. По его мнению, существующий курс информатики не формирует у школьников нужных цифровых навыков.
«Обязательный предмет должен быть – кибербезопасность, безопасность использования цифровых технологий», – подчеркнул Греф в ходе годового собрания акционеров.
Он добавил, что невозможно получить образование, которое будет обеспечивать профессиональное развитие всю жизнь. По мнению Грефа, нужно учиться каждый день и быть готовыми к переменам на рынке труда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году в России стартует первая олимпиада по робототехнике для школьников с заданиями по беспилотникам. Автор идеи создания православных гонок дронов пояснил, что спорт информационного общества становится цифровым и предполагает обучение подростков управлению беспилотниками.
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