Школьники из РФ завоевали золото на первой в мире олимпиаде по искусственному интеллекту

Tекст: Кристина Цыцура

В финале российская команда конкурировала с одаренными школьниками из 39 стран, включая Китай, Японию, Канаду, Швецию, Нидерланды, США и другие, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Т-Банк.

Состязание состояло из двух этапов: научного и практического. В первом участники решали три задачи, имитирующие реальные научные исследования в области искусственного интеллекта, применяя навыки программирования, знание библиотек Python и основы машинного обучения. Российская команда набрала абсолютное большинство баллов в этом туре, опередив соперников.

Золотые медали были вручены учащимся и выпускникам московской школы Летово, которые являются победителями и призерами различных олимпиад и конкурсов. Подготовку команды обеспечивал Центральный университет (ЦУ), созданный при поддержке Т-Банка и других ведущих компаний.

Во втором этапе они занимались разработкой и проведением экспериментов по поведению программного обеспечения ИИ, включая ChatGPT и DALL-E 2, за что получила серебряные медали.

Итоги первой Международной олимпиады по искусственному интеллекту среди старшеклассников подвели 14 августа 2024 года.