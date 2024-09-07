Российские школьники завоевали золото на Международной олимпиаде по информатике

Tекст: Кристина Цыцура

В соревновании приняли участие представители 94 стран. Каждую страну представляли четыре школьника, отобранные на национальном уровне.

Золотые медали получили: Гимран Абдулин (лицей-интернат № 2, г. Казань), Дарья Грекова (школа № 57, г. Москва), Петр Лосев (школа № 57, г. Москва), Иван Пискарев (школа № 2086, г. Москва).

«От всей души поздравляю наши юные таланты с победой на Международной олимпиаде по информатике. Четыре золота – это впечатляющий результат, который говорит о ваших исключительных способностях и усердии. Желаю вам дальнейших успехов и высоких достижений на пути к технологическому лидерству России. Правительство в свою очередь продолжит создавать условия для реализации потенциала каждого, как и поручил Президент Владимир Путин», – отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Подготовкой школьников занимался тренерский состав, возглавляемый преподавателями МФТИ, ИТМО и НИУ ВШЭ. Руководитель тренерского штаба – директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев, а ведущие тренеры – доцент ИТМО Андрей Станкевич, преподаватель НИУ ВШЭ Иван Сафонов и другие.

«То, что наши школьники вернулись с медалями с престижной олимпиады по программированию, вселяет уверенность в то, что они и их сверстники продолжат развивать направления в компьютерных науках, которые значительно повлияют на технологический прогресс в ближайшем будущем», – заявил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Руководитель тренерского штаба Алексей Малеев отметил, что уровень задач и подготовки участников в этом году был необычайно высоким, и победа россиян является свидетельством высокого уровня российской математической и IT-школ.

Международная олимпиада по информатике, проходящая с 1989 года, в 2023 году вновь отметилась успехом российских участников, все из которых получили золотые медали.