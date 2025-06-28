Татьяна Ким вошла в мировой рейтинг богатейших женщин Forbes

Татьяна Ким вошла в топ-50 самых богатых женщин мира

Tекст: Мария Иванова

Глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким заняла 18-е место в рейтинге 50 самых богатых женщин мира, которые самостоятельно добились успеха, сообщает ТАСС.

Она стала единственной россиянкой, попавшей в этот список по версии Forbes, и является одной из самых молодых его участниц. Состояние Татьяны Ким оценивается в 4,6 млрд долларов.

Лидерство в рейтинге принадлежит 80-летней Рафаэле Апонте-Диамант из Швейцарии, владеющей состоянием в 38,8 млрд долларов благодаря судоходной корпорации Mediterranean Shipping Company. Второе место заняла Дайан Хендрикс из США с 22,3 млрд долларов, которая является соосновательницей компании ABC Supply.

По данным Forbes, для попадания в этот рейтинг в 2025 году нужно было обладать состоянием не менее 2,1 млрд долларов. В списке 18 женщин из США, 18 из Китая (включая Гонконг) и 24 из Азиатско-Тихоокеанского региона. Наиболее часто к успеху приводит работа в сфере технологий.

Общее состояние участниц рейтинга достигает 276 млрд долларов, что в среднем составляет 5,5 млрд на одну женщину. Для сравнения, 50 самых богатых self-made мужчин владеют 3,8 трлн долларов. Женщины составляют только 3,5% всех миллиардеров, разбогатевших самостоятельно, однако этот показатель растет и увеличился почти на 50% с 2017 года.

В марте Forbes опубликовал топ-20 женщин-руководителей в России.

Татьяна Ким, возглавляющая объединенную компанию Wildberries и Russ, ранее в пятый раз признана самой богатой женщиной России по версии Forbes с состоянием в 4,6 млрд долларов.

Между тем число долларовых миллионеров в Москве с 2014 года сократилось на четверть и достигло 30 тыс. человек в 2025 году.