Количество миллионеров в Москве снизилось на 25% за десять лет

Tекст: Мария Иванова

Количество жителей Москвы с состоянием свыше 1 млн долларов за десять лет уменьшилось на 25% и составило 30 тыс. человек в 2025 году,сообщает ТАСС. Снижение составило 300 человек по сравнению с предыдущим годом.

Количество долларовых миллиардеров в Москве осталось неизменным и составляет 23 человека. Число москвичей с состоянием более 100 млн долларов сократилось с 207 до 178 человек.

В рейтинге богатейших городов мира, составленном Henley & Partners, Москва заняла 40-е место, потеряв две позиции по сравнению с 2024 годом. Лидером списка стал Нью-Йорк, за ним следуют агломерация Сан-Франциско, Токио, Сингапур и Лос-Анджелес.

Среди городов с наибольшим числом долларовых миллиардеров выделяются агломерация Сан-Франциско с 82 миллиардерами, Нью-Йорк с 66 и Лос-Анджелес с 45. Наибольший прирост числа миллионеров с 2014 по 2024 год был зафиксирован в китайских городах Шэньчжэнь и Ханчжоу, а также в Дубае.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число миллиардеров из России в списке Forbes достигло 146 человек, что является новым рекордом, а их совокупное состояние составило 625,5 млрд долларов.

Между тем Татьяна Ким, возглавляющая объединенную компанию Wildberries и Russ, в пятый раз признана самой богатой женщиной России по версии Forbes с состоянием в 4,6 млрд долларов.