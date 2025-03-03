Forbes опубликовал топ-20 женщин-руководителей в России

Forbes Woman опубликовал список 20 женщин-руководителей крупных компаний на российском рынке

Tекст: Мария Иванова

Forbes Woman представил новый список, включающий 20 женщин, которые занимают руководящие позиции в крупных компаниях на российском рынке, сообщает ТАСС.

Участницы списка являются генеральными директорами, президентами или председателями совета директоров компаний, входящих в различные рейтинги Forbes, такие как «100 крупнейших компаний России по чистой прибыли» и «70 крупнейших компаний – инвесторов России».

Среди женщин, вошедших в список, гендиректор ГК «Самолет» Анна Акиньшина, генеральный директор «Эбботт Лэбораториз» Инна Бакуменко, президент МТС Инесса Галактионова и гендиректор Wildberries Татьяна Ким. В список также попали руководители таких крупных компаний, как «Л’Ореаль», Х5 Group, «ИНК-капитал» и других.

Как отмечает Forbes, список не является рейтингом, а его участницы перечислены в алфавитном порядке. Это первый подобный список, который был опубликован в печатном номере Forbes Woman 20 февраля 2025 года и обновлен 3 марта 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Владимир Путин заявил, что число женщин, занимающих руководящие должности в России, является недостаточным.

Как отмечала в 2022 году депутат Татьяна Буцкая, женщинам-руководителям организаций в России платят на треть меньше, чем мужчинам.