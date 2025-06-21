В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.3 комментария
Минздрав Ирана сообщил о гибели 430 человек с начала конфликта
С момента начала конфликта между Ираном и Израилем погибли не менее 430 человек, а число пострадавших среди мирного населения превысило 3,5 тыс человек, сообщает Nour News со ссылкой на Минздрав страны.
По данным иранского ведомства, с начала конфликта между Ираном и Израилем не менее 430 человек погибли, более 3,5 тыс. получили ранения, передает РИА «Новости».
В заявлении отмечается, что потери произошли после начала боевых действий с Израилем 13 июня. Агентство приводит данные министерства, согласно которым большинство погибших и пострадавших – гражданские лица. Причиной гибели стали военные действия, а также последствия обстрелов в различных регионах страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Израиль не имел реальных оснований для нападения на Иран. Израильская армия сообщила об атаке на 35 объектов, связанных с хранением и запуском ракет, на территории Ирана.