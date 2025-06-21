Минздрав Ирана сообщил о гибели 430 человек с начала конфликта

Tекст: Александра Юдина

По данным иранского ведомства, с начала конфликта между Ираном и Израилем не менее 430 человек погибли, более 3,5 тыс. получили ранения, передает РИА «Новости».

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В заявлении отмечается, что потери произошли после начала боевых действий с Израилем 13 июня. Агентство приводит данные министерства, согласно которым большинство погибших и пострадавших – гражданские лица. Причиной гибели стали военные действия, а также последствия обстрелов в различных регионах страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Израиль не имел реальных оснований для нападения на Иран. Израильская армия сообщила об атаке на 35 объектов, связанных с хранением и запуском ракет, на территории Ирана.



