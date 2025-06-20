Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.2 комментария
Израиль заявил об ударе по 35 ракетным объектам Ирана
На иранской территории 35 объектов, связанных с хранением и запуском ракет, атакованы израильскими ВВС, заявили в израильской армии в пятницу.
Атаку проводило более 25 истребителей Израиля, поражено более 35 объектов хранения и запуска ракет у города Керманшах в Иране, заявили израильские военные, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что ежедневные военные расходы Израиля на операции против Ирана достигают сотен миллионов долларов. По этим данным, большая часть средств тратится на перехват ракет и эксплуатацию истребителей.