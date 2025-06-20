Израиль заявил об ударе по 35 ракетным объектам Ирана

Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану

Tекст: Дарья Григоренко

Песков подчеркнул: «Много сейчас спекуляций. Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно». Представитель Кремля отметил, что не считает возможным давать оценку этим публикациям из-за их численности и недостоверности, передает ТАСС.

Поводом для комментария Пескова стала информация, озвученная журналисткой телеканала Fox News Джеки Хайнрик. Она сообщила, что Вашингтон не исключает применение тактического ядерного оружия для удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

Ранее сообщалось, что национальная разведка США не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

В среду Washington Post сообщал, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах. Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.