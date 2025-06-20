WSJ сообщил о ежедневных тратах Израиля на войну с Ираном

WSJ: Израиль тратит сотни миллионов долларов в день на конфликт с Ираном

Tекст: Дарья Григоренко

Значительные траты Израиля на конфликт с Ираном, составляющие сотни миллионов долларов в день, подробно описала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на мнения экспертов.

Подчеркивается, что только на средства перехвата ракет может тратиться до 200 млн долларов в сутки, а восстановление инфраструктуры после ударов оценивается минимум в 400 млн долларов, передает РИА «Новости».

Эксперт из израильского института исследования национальной безопасности Йегошуа Калински сообщил, что единичное применение системы ПВО «Праща Давида» обходится примерно в 700 млн долларов, а перехват одной ракеты комплексом «Стрела 3» стоит около 4 млн долларов. Он отметил, что значительной статьей расходов также стало содержание и использование истребителей F-35, где один час полета оценивается примерно в 10 тыс. долларов.

Газета приводит оценку израильского университета Райхмана, согласно которой месяц войны с Ираном обошелся бы Израилю примерно в 12 млрд долларов, что, по мнению экспертов, может серьезно ограничить возможности страны вести затяжной конфликт.

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В среду WSJ сообщала, что запасы израильских ракет-перехватчиков Arrow («Хец») для отражения баллистических атак снижаются на фоне продолжающегося противостояния с Ираном и могут закончиться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что США участвуют в отражении иранских атак на Израиль и помогают перехватывать баллистические ракеты.