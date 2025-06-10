Tекст: Валерия Городецкая

Она отметила, что Москва предпримет меры в отношении журналистов из Германии, которые ранее всегда получали поддержку от российской стороны, передает РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что эти действия будут строго в рамках российского законодательства и традиционного гостеприимства. Она заявила: «Предпримем меры ответного характера в отношении журналистов из Германии, которые всегда благополучно получали поддержку в своей деятельности от российской стороны».

По словам Захаровой, поводом для таких шагов стали агрессивные, деструктивные и выходящие за рамки морали действия официального Берлина.

Ранее Феоктистов сообщил, что немецкие правоохранители пришли в квартиру его семьи в Германии и изъяли паспорта у членов семейства.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», журналист Дмитрий Киселев связал действия полиции ФРГ против семьи российского коллеги в Берлине с ростом воинственных настроений в стране.