Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».8 комментариев
Захарова пообещала ответ на преследование журналиста «России сегодня» в ФРГ
Российские власти намерены принять ответные меры из-за действий немецких властей в отношении главы берлинского бюро «Россия сегодня» Сергея Феоктистова, заявила спикер МИД Мария Захарова.
Она отметила, что Москва предпримет меры в отношении журналистов из Германии, которые ранее всегда получали поддержку от российской стороны, передает РИА «Новости».
Захарова подчеркнула, что эти действия будут строго в рамках российского законодательства и традиционного гостеприимства. Она заявила: «Предпримем меры ответного характера в отношении журналистов из Германии, которые всегда благополучно получали поддержку в своей деятельности от российской стороны».
По словам Захаровой, поводом для таких шагов стали агрессивные, деструктивные и выходящие за рамки морали действия официального Берлина.
Ранее Феоктистов сообщил, что немецкие правоохранители пришли в квартиру его семьи в Германии и изъяли паспорта у членов семейства.
Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», журналист Дмитрий Киселев связал действия полиции ФРГ против семьи российского коллеги в Берлине с ростом воинственных настроений в стране.