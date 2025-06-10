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    Ошибка посла в Киеве может стоить Израилю отношений с Россией
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину решено использовать до полного износа

    Переговоры в Стамбуле похожи на ритуальные танцы, призванные продемонстрировать хоть какую-то динамику, пока реальные решения принимаются на поле боя и в кабинетах, далеких от Босфора.

    8 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    12 комментариев
    10 июня 2025, 21:18 • Новости дня

    Захарова пообещала ответ на преследование журналиста «России сегодня» в ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти намерены принять ответные меры из-за действий немецких властей в отношении главы берлинского бюро «Россия сегодня» Сергея Феоктистова, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Она отметила, что Москва предпримет меры в отношении журналистов из Германии, которые ранее всегда получали поддержку от российской стороны, передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что эти действия будут строго в рамках российского законодательства и традиционного гостеприимства. Она заявила: «Предпримем меры ответного характера в отношении журналистов из Германии, которые всегда благополучно получали поддержку в своей деятельности от российской стороны».

    По словам Захаровой, поводом для таких шагов стали агрессивные, деструктивные и выходящие за рамки морали действия официального Берлина.

    Ранее Феоктистов сообщил, что немецкие правоохранители пришли в квартиру его семьи в Германии и изъяли паспорта у членов семейства.

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», журналист Дмитрий Киселев связал действия полиции ФРГ против семьи российского коллеги в Берлине с ростом воинственных настроений в стране.

    10 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение вопросов суверенитета и территориальной целостности Украины относится к «его работе», а не к полномочиям делегации, участвующей в переговорах в Стамбуле, заявил киевского режима Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация не имеет полномочий для обсуждения вопросов территориальной целостности на переговорах с Россией, передает ТАСС.

    В интервью венгерскому изданию Valasz Online Зеленский сказал, что мандат делегации распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня.

    «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам главы киевского режима, Киев не признает утраченные территории «де-юре российскими», хотя в Верховной раде ранее допускали фактический отказ от территорий, перешедших под контроль России.

    Ранее президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после терактов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что единственным вариантом для Киева сохранить независимость является согласие на условия России.

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    10 июня 2025, 07:44 • Новости дня
    Киев накрыло черным дымом после серии мощных взрывов
    Киев накрыло черным дымом после серии мощных взрывов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Александра Юдина

    В столице Украины после серии взрывов начался пожар на складах, над городом образовался высокий столб черного дыма, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    В публикации отмечается, что над столицей виден огромный столб дыма, передает РИА «Новости».

    Сообщается о взрывах, произошедших в Киеве, а администрация Оболонского района уточнила, что возгорание произошло на территории промзоны. Киевские власти заявили, что пожар начался на складах.

    Воздушную тревогу объявили вечером в понедельник не только в Киеве, но и в других регионах, включая Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области Украины.

    Напомним, утром 9 июня сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину после появления тревоги в Киеве и ряде областей. В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.

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    9 июня 2025, 21:44 • Видео
    Киев отказался принимать свои трупы

    Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

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    10 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Власти Германии отняли паспорта у жены и дочери главы филиала «России сегодня» в ФРГ
    Власти Германии отняли паспорта у жены и дочери главы филиала «России сегодня» в ФРГ
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В немецкой столице правоохранители пришли в квартиру семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в стране Сергея Феоктистова и изъяли паспорта у членов семейства, сообщил сам Феоктистов.

    Полицейские изъяли паспорта у супруги и семилетней дочери, пояснил Феоктистов РИА «Новости».

    Самого же главу представительства «России сегодня» не выпустили с рейса в берлинском аэропорту, хотя власти Германии предписали ему покинуть страну до 19 августа.

    Паспорта у семьи изъяли под предлогом того, что они якобы могут скрыться и не выполнить предписание покинуть ФРГ.

    В прошлом году в Германии начались репрессии за обход блокировок при просмотре запрещенных в стране российских телеканалов.

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    9 июня 2025, 23:49 • Новости дня
    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной

    Мединский: Граждане требуют жестких действий от нас, и нам очень тяжело

    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной
    @ Journalistically Speaking with Rick Sanchez/YouTube

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские граждане требую от российской делегации быть жестче на переговорах с Украиной, признался ее глава и помощник президента России Владимир Мединский в беседе с американским журналистом Риком Санчесом в эфире RT.

    «Наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас», – сказал Мединский.

    Он пояснил, что после подрывов мостов с поездами было сложно ехать на второй раунд переговоров с Киевом.

    «Конечно, после этого граждане требуют, нужно «Орешником» по Киеву, по Львову, хватит переговоров. И нам очень тяжело в этом отношении», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча состоялась в закрытом режиме и длилась чуть более часа. Киев получил от Москвы меморандум с условиями прекращения огня.

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    9 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    Foreign Policy объяснил, почему США не оставят Украину без помощи

    Foreign Policy сообщил о неизменном обеспечении Киева разведданными США

    Foreign Policy объяснил, почему США не оставят Украину без помощи
    @ Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация президента Дональда Трампа не откажется от Украины полностью, так как она уже слишком дорого обошлась США, поэтому Вашингтон, как минимум, продолжит предоставлять Киеву доступ к спутниковой разведке, сообщили Foreign Policy близкие к администрации американского президента источники.

    «Инсайдеры в Вашингтоне, которые общаются с администрацией Трампа по поводу Украины, говорят, что она не будет приостанавливать доступ Украины к спутниковой разведке США, которая имеет решающее значение для наведения ударов на поле боя. Эти передовые спутниковые снимки абсолютно необходимы Украине: это ее глаза и уши», – пишет журнал Foreign Policy.

    В статье отмечают, что перспективы Украины на поле боя с Россией потускнели с приходом к власти администрации Трампа, который постоянно намекал, что военная помощь, похожая на ту, которую финансировала администрация Байдена, Киеву не поступит.

    Однако, говорится в статье, существуют стратегии, которые помогут Киеву даже без участия США, но они не понадобятся, так как администрация Трампа не откажется от Украины полностью.

    FP пишет, что американские политики, в том числе большинство республиканцев, понимают, сколь много потеряет Вашингтон в случае возможного краха Украины. 

    «США могут и, вероятно, будут предлагать аналогичную предыдущему президенту поддержку, которая не будет стоить Вашингтону слишком дорого», – сказано в материале.

    Журнал считает, что еще одной причиной поддержки Вашингтоном Киева является сохранение доступа к Украине, что позволяет США участвовать в войне, а не стоять в стороне в качестве бесполезного наблюдателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Сергей Рахманин спрогнозировал ухудшение отношений между США и Украиной, отметив, что новые пакеты военной помощи Киеву выделяться не будут.

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    10 июня 2025, 13:24 • Новости дня
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Киеву комплексов Patriot
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Киеву комплексов Patriot
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль опроверг информацию посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о поставках своих систем Patriot Украине.

    Заявление посла Тель-Авива в Киеве о поставках Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

    В израильском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

    Напомним, Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО.

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    10 июня 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срок действия ограничений на экспорт российских нефтепродуктов при ценовых потолках продлен до конца 2025 года.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2025 года ответных мер на западные ограничения по цене на нефть и нефтепродукты из России, передает ТАСС.

    Согласно документу, запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов распространяется на все контракты, в которых прямо или косвенно используется установленный странами G7, Евросоюзом и Австралией ценовой потолок.

    Ранее Британия призвала страны G7 рассмотреть возможность снижения установленного потолка цены на российскую нефть.

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    9 июня 2025, 21:38 • Новости дня
    Губернатор Запорожской области опубликовал новый список погибших военных ВСУ

    Губернатор Запорожской области Балицкий опубликовал новый список погибших военных ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших украинских военнослужащих.

    В перечне, опубликованном в Telegram-канале губернатора, содержатся имена 91 погибшего, а также места их гибели. Балицкий отметил, что работа по идентификации продолжается, и добавил: «Публикуем новые списки идентифицированных тел украинских солдат, чтобы родственники могли найти своих погибших».

    По его словам, семьи пропавших военных выражают благодарность за эту информацию. Губернатор подчеркнул, что Киев скрывает данные о погибших, а Россия, в отличие от украинских властей, «всегда проявляла уважение к погибшим».

    Балицкий уже представлял списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Ранее генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.

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    9 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Мединский: Администрация Байдена должна «гореть в аду»
    Мединский: Администрация Байдена должна «гореть в аду»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация бывшего президента США Джо Байдена должна «гореть в аду» за некоторые свои действия, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    В интервью RT Мединский заявил, что Байден и его команда совершили множество поступков, за которые, по его мнению, можно «гореть в аду», передает Ura.Ru.

    Мединский также отметил, что новый президент Дональд Трамп придерживается религиозных взглядов и стремится быть человеком, которого запомнят как «миротворца и объединителя». Он назвал это достойной целью.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества, а Трамп обвинил Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

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    10 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Госдума утвердила создание национального цифрового сервиса
    Госдума утвердила создание национального цифрового сервиса
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума приняла во втором и третьем чтении законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными.

    Новая цифровая платформа объединит функции мессенджера и госуслуг, передает РИА «Новости». Пользователи смогут подтверждать личность цифровым ID, заселяться в гостиницы и подтверждать возраст при покупках.

    В дальнейшем в приложение могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС. Государственные органы смогут использовать платформу для общения с гражданами.

    Приложение должно быть отечественной разработкой и входить в реестр российского ПО. Кроме того, подключение к «Госключу» позволит использовать электронную подпись. Сервис также обеспечит взаимодействие со школьниками и студентами по вопросам обучения. Платформа создаст комфортную и безопасную среду для использования информационных технологий, обеспечит конфиденциальность информации и повысит доступность услуг.

    Как написал в своем Telegram-канале один из разработчиков закона – первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин, в законопроекте недаром используется термин «многофункциональный» : создаваемая платформа будет представлять собой не просто мессенджер. Помимо обмена сообщениями и звонков, в ней планируется реализовать функции, которых нет ни в Telegram, ни в WhatsApp, ни в других зарубежных решениях.  По его словам, ключевым конкурентным преимуществом платформы станет глубокая интеграция с государственными сервисами. Также предполагается, что благодаря открытой архитектуре в мессенджере появятся чат-боты и мини-приложения ведущих российских цифровых платформ.

    «Одним их самых важных, на мой взгляд, аспектов реализации национального мессенджера должна стать его безопасность. Все данные, которые он собирает, обязаны быть защищены на самом высоком уровне и храниться на российских серверах в обезличенном виде», – подчеркнул Горелкин.

    Ранее глава Минцифры Максут Шадаев доложил президенту России Владимиру Путину о работе над национальным мессенджером. Он сообщил, что регистрация через подменные и виртуальные номера в национальном мессенджере будет недоступна, чтобы обеспечить более строгую идентификацию пользователей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будет выглядеть многофункциональный цифровой сервис и какими будут его основные преимущества, и как он сможет заменить россиянам паспорт.

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    10 июня 2025, 17:10 • Новости дня
    ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов

    Фон дер Ляйен анонсировала санкции против «Северных потоков» и российских банков

    ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз готовит очередной пакет ограничений, предусматривающий ужесточение мер против нефтяной отрасли и финансового сектора России, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, в рамках предложенного пакета предусмотрен запрет для европейского бизнеса на любые сделки, связанные с «Северными потоками», а также включение в черный список 77 танкеров, перевозящих российскую нефть в обход введенного потолка цен, передает ТАСС. Кроме того, Еврокомиссия намерена снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

    Дополнительно предполагается добавить еще 22 российских банка в черный список с полным запретом на транзакции в Евросоюзе. Также планируется расширить экспортные ограничения на продукцию и технологии двойного назначения, поставляемые из стран ЕС в Россию.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Еврокомиссия может представить новый пакет антироссийских санкций до конца июня.

    В мае дипломаты европейских стран согласовали 17-й пакет ограничительных мер против России.

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    10 июня 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин назвал главные ценности россиян

    Путин назвал единство, справедливость и семью главными ценностями россиян

    Путин назвал главные ценности россиян
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета безопасности, посвященное вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, выделил традиционные ценности как фундаментальные ориентиры.

    «Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что определяющими для российского общества являются единство народов, приверженность правде и справедливости, милосердие, гуманизм, а также крепкая семья и любовь к детям.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал заседание Совбеза России с Путиным по духовно-нравственным ценностям.

    Ранее Путин заявил, что иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей. Он также подчеркивал, что традиционные ценности России распространяются за пределами страны и находят одобрение у зарубежных государственных деятелей.

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    10 июня 2025, 19:10 • Новости дня
    Журналист Киселев заявил о скатывании Германии к войне с Россией
    Журналист Киселев заявил о скатывании Германии к войне с Россией
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», журналист Дмитрий Киселев связал действия полиции ФРГ против семьи российского коллеги в Берлине с ростом воинственных настроений в стране.

    Изъятие немецкими правоохранителями паспортов у жены и дочери главы офиса «России сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова указывает на нарастание враждебных тенденций в немецком обществе, передает РИА «Новости».

    Дмитрий Киселев в интервью агентству подчеркнул, что Германия «скатывается в привычную колею к войне с Россией», напомнив о двух мировых войнах, инициированных этой страной. «Вопрос: на что она надеется в третьей? Явно готовит общественное настроение в этом направлении», – заявил руководитель медиахолдинга.

    Напомним, правоохранители в Берлине пришли в квартиру семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергея Феоктистова и изъяли паспорта у членов семейства, в том числе у 7-летней дочери журналиста.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, комментируя высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, что Россия будет определять цели испытаний новейших ракетных комплексов с учетом развития угроз национальной безопасности.

    Депутат Госдумы Леонид Ивлев обратился к Мерцу с напоминанием о Декларации о поражении Германии, подписанной 5 июня 1945 года.

    Эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что Запад создал миф о якобы скором нападении России для оправдания своих действий по наращиванию военного присутствия.

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    10 июня 2025, 06:52 • Новости дня
    Базу «Миротворец» пополнили Фицо, да Силва, Додик и Овечкин

    Фицо, да Силва, Додик и Овечкин попали в базу экстремистского сайта «Миротворец»

    Базу «Миротворец» пополнили Фицо, да Силва, Додик и Овечкин
    @ Danny Murphy/Icon Sportswire/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик и хоккеист Александр Овечкин попали в списки украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    По мнению владельцев ресурса, Лула да Силва заслужил место в списке за то, что  «отрицает право Украины на сопротивление российской агрессии», Додик будто бы покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, а Фицо «распространяет нарративы кремлевской пропаганды», передает ТАСС.

    Кроме того, в мае Фицо, да Силва и Додик побывали в Москве на торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину экстремисты вменяют участие в международных соревнованиях, чтобы оправдывать российскую «агрессию против Украины среди иностранной аудитории». Хоккеист также покушался на суверенитет Украины и нарушал госграницу.

    Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году с целью публикации  персональных данных тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. В России сайт по решению суда заблокирован.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в базе украинского сайта «Миротворец» появились данные о командире и трех бойцах легендарного танка «Алеша».

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    10 июня 2025, 01:51 • Новости дня
    Росавиация сняла временные ограничения на работу московских аэропортов

    Tекст: Ирма Каплан

    Временные ограничения на работу московских аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняты, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «В аэропортах московского региона – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении.

    Чуть ранее ради безопасности пассажиров и перелетов ограничения были введены во всех воздушных гаванях Москвы.

    Ранее в Минобороны сообщили, что с вечера понедельника до полуночи средства ПВО уничтожили над пятью регионами России 76 дронов ВСУ.

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      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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