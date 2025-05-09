Стало известно о планах Panasonic сократить 10 тыс. сотрудников по миру

NHK: Panasonic планирует сократить 10 тыс. сотрудников по миру

Tекст: Валерия Городецкая

Телеканал NHK сообщил, что 5 тыс. сотрудников Panasonic потеряют работу в Японии, а еще 5 тыс. – за рубежом, передает РИА «Новости». Основные сокращения коснутся отделов продаж и административного персонала.

По информации делового издания Никкэй, большая часть увольнений состоится в отчетный период до марта 2026 года. К марту 2024 года штат Panasonic составлял около 228 тыс. человек, сокращения затронут примерно 4% сотрудников по всему миру, пишет газета.

Генеральный директор Panasonic Holdings Юки Кусуми заявил: «Принять решение о сокращении штата было нелегко. Я несу полную ответственность за эту меру».

Кусуми сообщил также о намерении снизить свой бонус по итогам финансового года на 40%, пишут японские СМИ. Кроме этого, корпорация рассматривает возможность продажи или закрытия убыточного телевизионного подразделения, а также расформирования дочерней компании, специализирующейся на бытовой технике, кондиционировании и освещении, с последующим разделением ее на несколько новых предприятий.

Ранее автопроизводитель Audi решил сократить около 4,5 тыс. рабочих мест в Германии. Исследование института экономики Германии, в котором приняло участие более 2 тыс. компаний, показало, что более трети немецких компаний в намерены сократить рабочие места в этом году.