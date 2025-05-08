Захарова заявила о важности 9 Мая для бойцов СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РИА «Новости», Мария Захарова в интервью отметила, что 9 Мая для российских граждан – не только памятная дата, но и часть повседневной жизни.

Она заявила: «Для огромного количества, если не сказать для большинства наших людей, это ежедневная жизнь, это существование, это тот самый кислород, без которого нельзя». По словам представителя МИД, особенно остро это ощущают бойцы на передовой спецоперации на Украине.

Захарова подчеркнула, что для них этот праздник неразрывно связан с реальной борьбой против нацизма и фашизма. Она добавила: «Они там видят, к чему приводит недоделанная работа по искоренению до конца нацизма и фашизма, к росту неонацизма. Они видят сами, к какому уродству это приводит».

Напомним, с полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. Российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.

Президент России Владимир Путин заявил, что у России достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году спецоперации до логического завершения.