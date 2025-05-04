Полиция задержала пять человек по подозрению в подготовке теракта

Лондонская полиция задержала пятерых подозреваемых в подготовке теракта, четверо – иранцы

Tекст: Денис Тельманов

Полиция Лондона задержала пятерых человек по подозрению в подготовке теракта, передает РИА «Новости». В заявлении контртеррористического отделения отмечается, что арест был произведен в рамках упреждающего расследования преступлений террористической направленности.

Среди задержанных четверо мужчин – уроженцы Ирана, национальность пятого устанавливается. Их возраст составляет от 29 до 46 лет. В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей.

В ходе следственных мероприятий были проведены обыски по адресам в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере. Полиция продолжает расследование.

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