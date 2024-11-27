Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».16 комментариев
ФБР задержало разыскиваемого террориста в Великобритании
Дэниел Сан-Диего задержан в Великобритании за теракты в Калифорнии 2003 года
В Великобритании арестован Дэниел Сан-Диего, разыскиваемый ФБР за теракты в США 20 лет.
Как сообщает Times, в Великобритании был задержан Дэниел Андреас Сан-Диего, находящийся в списке самых разыскиваемых преступников ФБР. Мужчина разыскивался за два теракта, совершенные в Калифорнии в 2003 году, и был известен своими связями с радикальной группировкой, выступающей за защиту прав животных. В 2009 году Сан-Диего был официально включен в список самых разыскиваемых террористов ФБР, а за информацию о его местонахождении предлагалось вознаграждение в 250 тыс. долларов США.
Как отмечает издание, задержание произошло в сельской местности Северного Уэльса, недалеко от лесного массива, где беглец скрывался от правосудия на протяжении двадцати лет. Арест состоялся в понедельник, а уже во вторник начался процесс подготовки его экстрадиции в США.
Судебные органы Великобритании приступили к рассмотрению дела об экстрадиции Сан-Диего, что должно привести к его возвращению в США для предъявления обвинений. Следователи подчеркивают, что это значительное достижение в борьбе с международным терроризмом и пример скоординированной работы правоохранительных органов нескольких стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР арестовало жителя Флориды Харуна Абдель Малика Янира, который планировал теракт на Нью-Йоркской фондовой бирже с целью «перезагрузки правительства США». Также сообщалось о задержании Анаса Саида, который готовил теракт в Хьюстоне «в стиле 11 сентября» и был обвинен в поддержке ИГ. Министерство юстиции США обвинило иранского агента Фархада Шакери, а также американцев Карлайла Риверу и Джонатана Лоадхолта в заговоре с целью убийства избранного президента Дональда Трампа, причем Ривера и Лоадхолт были арестованы в Нью-Йорке.