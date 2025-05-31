Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
В Рязани начали проверку сообщения о ребенке за рулем
Полиция Рязани начала проверку появившейся информации о ребенке за рулем
Госавтоинспекция Рязанской области сообщила о начале проверки после публикации в СМИ и Telegram-каналах кадров с девочкой за рулем легкового автомобиля.
Первое сообщение о происшествии появилось в пятницу вечером в группе «Подслушано у водителей Рязани» в социальной сети «ВКонтакте». Комментатор рассказал о том, что заметил за рулем маленькую девочку, отмечая, что машина перестраивалась из ряда в ряд, а поворотник был включен неправильно, передает РИА «Новости».
На опубликованных фото и видео в окне движущегося автомобиля действительно заметна девочка, однако взрослого водителя в кадре не видно. Представители ГАИ пояснили, что по данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее уральская блогерша Александра Коршунова выложила видео, где ее сын управляет автомобилем, сидя у нее на коленях.
До этого столичная Госавтоинспекция проводила проверку по видео с таксистом, который посадил за руль несовершеннолетнего.