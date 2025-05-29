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    Мерц подвел Германию к «красным линиям» Москвы
    Соловьев сообщил об угрозах украинских нацистов семье Мединского
    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху
    Онищенко предупредил о появлении тигровых комаров в России
    Лавров назвал предложенную Украине дату новой встречи в Стамбуле
    Фицо: Еврокомиссия может пойти на уступки по энергоносителям из России
    Путин потребовал прекратить участие «шаманов» в подготовке олимпийцев
    Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта в России
    Мединский рассказал подробности звонка Умерову
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    23 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    17 комментариев
    29 мая 2025, 05:53 • Новости дня

    Крупный пожар в производственном здании ликвидировали в Санкт-Петербурге

    МЧС: Пожар на площади 100 кв. м удалось оперативно ликвидировать в Петербурге

    Крупный пожар в производственном здании ликвидировали в Санкт-Петербурге
    @ Telegram-канал МЧС Санкт-Петербурга

    Tекст: Ирма Каплан

    В Калининском районе Санкт-Петербурга ночью 29 мая произошел крупный пожар в производственном здании на Кондратьевском проспекте, где, согласно открытым источникам, находится завод «Авангард».

    Крупный пожар в производственном здании на Кондратьевском проспекте, 72 в Санкт-Петербурге тушили огнеборцы ночью 29-го мая, возгорание произошло на пятом и шестом этажах здания, сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

    «На 5 этаже 6-этажного здания происходит горение на площади 100 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали», – сообщали в ведомстве.         

    В кратчайшее время пожар удалось локализовать, благодаря четким и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, вскоре в МЧС уточнили, что пожар полностью потушен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в селе Билютай в Бурятии при пожаре в частном доме спасатели обнаружили тело трехлетнего ребенка.

    28 мая 2025, 14:39 • Новости дня
    ЕС собрался контролировать безопасность в Черном море без участия России
    ЕС собрался контролировать безопасность в Черном море без участия России
    @ MOHAMED ALI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз рассчитывает контролировать морскую безопасность в Черном море без участия России, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, представляя в Брюсселе так называемую новую стратегию ЕС для Черноморского региона, которую разработала Еврокомиссия.

    Документ разработан Еврокомиссией и предусматривает создание черноморского хаба по морской безопасности для мониторинга судоходства, защиты инфраструктуры и экологии, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что одной из ключевых задач станет отслеживание перемещения российских танкеров, перевозящих нефть и нефтепродукты по рыночным контрактам, несмотря на ограничения ЕС по ценам. По ее словам, Евросоюзу нужно четко знать, кто и что делает в Черном море, что важно для борьбы с обходом санкций против России.

    В коалицию, по плану, должны войти Турция, Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Болгария и Румыния. Россия исключена из этого списка. Также Каллас предложила создать специализированный формат министерских встреч для реализации стратегии ЕС на практике.

    Она отметила, что предложение пока не содержит конкретики, а детали по местоположению и бюджету хаба будут определяться позднее в сотрудничестве с ЕС и странами региона.

    В апреле сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что решения западных политиков преследуют две цели – запугать Россию и заработать политические очки. Однако, указал он, их попытки морской блокады и досмотра российских судов встретят своевременные ответные меры со стороны Москвы.

    Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил рост военной активности НАТО в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, он рассказал об увеличении случаев досмотра российских судов в международных водах. По его словам, нужно принять дополнительные меры для нейтрализации угроз нацбезопасности России.

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    28 мая 2025, 12:10 • Новости дня
    Эксперт указал на изменение тактики атак украинских беспилотников на регионы России

    Военный эксперт Кнутов: ВСУ нашли новую тактику ударов БПЛА по России

    Эксперт указал на изменение тактики атак украинских беспилотников на регионы России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В европейской части России должны быть расположены дополнительные установки ПВО для защиты от налетов беспилотников Украины. Также необходимо наращивать удары по местам доставки и сборки украинских дронов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы уничтожили и перехватили 296 беспилотников ВСУ над 14 регионами.

    «ВСУ повышают массовость атак и используют новую тактику: направляют рой кустарно собранных БПЛА на наши установки ПВО, а основной дрон, изготовленный на Западе с применением композитных материалов, несет взрывчатку, чтобы нанести удар по объекту – жилому дому или предприятию», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «При таких налетах все цели перехватить очень сложно, прорыв какого-то числа беспилотников обязательно будет. Чтобы минимизировать риски, стоит подтягивать в европейскую часть России дополнительные установки ПВО, потому что массовость налетов, скорее всего, будет увеличиваться», – спрогнозировал эксперт, напомнив, что в этом году Украина планирует собрать несколько десятков тысяч дронов.

    «Помимо этого, России нужно активно наращивать производство средств ПВО, а также запускать всевозможные дополнительные курсы для подготовки специалистов в области противовоздушной и противоракетной обороны», – считает собеседник.

    «Впрочем, самое главное – наращивать удары по местам доставки, выгрузки компонентов и сборки дронов противника. Причем не стоит ограничиваться авианалетами – должна работать агентура, диверсионные группы для уничтожения объектов на месте. Это, на мой взгляд, самый эффективный способ противодействия», – указал эксперт.

    «Стоит отметить, что Киев атакует хаотично все объекты, до которых может дотянуться. Цель одна – создать панику в обществе. По задумке противника, это повлияет на позиции российской стороны в переговорах по урегулированию украинского кризиса», – резюмировал Кнутов.

    За минувшую ночь над Центральной Россией были уничтожены и перехвачены 296 беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны в Telegram-канале. Атаки произошли в Московском регионе, а также в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

    В Подмосковье ПВО отработала по целям в 12 муниципальных образованиях, было сбито 42 беспилотника, сообщил глава региона Андрей Воробьев в Telegram-канале. В Чехове повреждены три жилых дома – в селе Троицкое на улице Новая и в СНТ «Мичуринец». Еще один дрон приземлился на парковку технопарка «Элма».

    В Брянской области взрыв повредил окна многоэтажки и шесть автомобилей. В белгородском селе Красная Поляна мужчина получил контузию при детонации беспилотника. Крупных разрушений и погибших при авианалете ВСУ нет. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как лишить Украину массового производства беспилотников.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    28 мая 2025, 12:15 • Новости дня
    Стало известно о требовании России письменного отказа Запада от расширения НАТО

    Reuters: Путин потребовал письменный отказ Запада от расширения НАТО

    Стало известно о требовании России письменного отказа Запада от расширения НАТО
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин готов обсуждать прекращение боевых действий на Украине при условии получения письменных гарантий от Запада о прекращении расширения НАТО на восток, сообщает Reuters.

    Президент России Владимир Путин поставил условием прекращения боевых действий на Украине получение письменных гарантий от западных лидеров о прекращении расширения НАТО на восток и частичном снятии санкций с России, сообщает Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомых с ходом переговоров.

    Помимо этого Москва требует нейтрального статуса Украины, решения вопроса с замороженными российскими активами на Западе и защиты русскоязычного населения на Украине.

    После более чем двухчасового разговора с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе Путин заявил, что Россия согласилась работать с Украиной над меморандумом, который определит параметры мирного соглашения и сроки возможного прекращения огня. Сейчас российская сторона разрабатывает свой вариант меморандума, но срок его подготовки пока неизвестен. Киев и европейские государства обвиняют Москву в затягивании переговоров на фоне продвижения российских войск на востоке Украины.

    «Путин готов к миру, но не любой ценой», – подчеркнул один из высокопоставленных российских источников.

    Все три источника уточнили, что Москва требует письменных гарантий от ведущих западных стран о том, что расширение НАТО на восток – а значит, вступление Украины, Грузии, Молдавии и других бывших советских республик – исключается. Кроме того, по словам источников, если Путин не сможет добиться мира на своих условиях, он намерен демонстрировать европейцам и украинцам военными успехами, что «мир завтра будет еще более болезненным».

    В администрации президента Украины и штаб-квартире НАТО не ответили на запросы Reuters о комментарии. Официальные лица альянса ранее неоднократно заявляли, что не намерены менять политику «открытых дверей» под давлением России, а Украина настаивает на том, что Москва не должна иметь право вето на ее внешнеполитический выбор.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине.

    В МИД России заявили, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий.

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

    Коментарии (44)
    28 мая 2025, 10:42 • Новости дня
    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки, поскольку Дональд Трамп не обозначил планов продлевать или увеличивать помощь Киеву.

    Администрация США пока не приняла мер ни для давления на президента России Владимира Путина, ни для существенного усиления поддержки Киева, сообщает The Washington Post. Украина продолжает получать последние транши военной помощи, одобренной ещё при Джо Байдене, однако эти поставки завершатся в ближайшие месяцы, а Дональд Трамп не высказывал намерений возобновить или продлить поддержку.

    Бывший директор по вопросам Украины в Совете национальной безопасности при Байдене Дэвид Шимер подчеркнул: «Есть выбор для нынешней администрации – либо одобрить дополнительную помощь безопасности для Украины, чтобы она продолжала получать необходимое оружие, либо позволить американской поддержке сойти на нет, что поставит Украину в невыгодное положение и усилит позиции России».

    Трамп неоднократно подчеркивал свои доверительные отношения с Путиным, при этом сводя к минимуму роль России в конфликте и обвиняя Украину в случившемся. На предвыборных мероприятиях Трамп обещал разрешить конфликт «за 24 часа», хотя сам признавал, что говорил это с «легкой иронией».

    Недавно Трамп рассказал о «хорошем разговоре с приятным человеком по имени Владимир Путин», отметив, что «тон и дух беседы были отличными». Несмотря на отказ России от немедленного прекращения огня, Трамп выразил желание восстановить торговые связи между США и Россией, но переговоры о мире пока не продвинулись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нанесла массированные удары по военным объектам и инфраструктуре на Украине в ответ на атаки беспилотников. В Кремле связали критику Белого дома с «эмоциональной перегрузкой» из-за переговорного процесса. Американские законодатели оказывают сильное давление на президента Дональда Трампа, требуя ужесточения антироссийских санкций при поддержке европейских союзников. Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство.

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    28 мая 2025, 10:57 • Новости дня
    Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал»

    Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал» на уровне Cessna

    Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Легкий самолет «Байкал» поступит на рынок по цене, сопоставимой с американской Cessna Grand Caravan, он уже нашел первых заказчиков, сообщил гендиректор Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин.

    По его словам, стоимость самолета «Байкал» составит от 220 до 340 млн рублей, цена соответствует рынку и находится в диапазоне стоимости Cessna, передают «Ведомости».

    Лузгин пояснил, что с учетом курса рубля и стоимости комплектации «Байкал» будет дешевле конкурента с учетом логистики и доставки.

    По словам главы УЗГА, завод уже изготовил три опытных образца самолета и планирует получить сертификат типа на «Байкал» с российским двигателем и винтом к концу 2026 года.

    Он сообщил, что заключен твердый контракт с авиакомпанией «Аврора» на поставку десяти самолетов, из которых первые пять будут переданы в конце 2026 года, а оставшиеся пять – в 2027 году.

    Также заключены предварительные договоры с авиакомпаниями «Красавиа», «Аэросервис», Нарьян-Марским авиаотрядом и другими заказчиками.

    ЛМС-901 «Байкал» предназначен для замены советских Ан-2 на местных авиалиниях, включая маршруты на Дальнем Востоке. Самолет оснащается одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в проекте самолета «Байкал» нашли решение сложившейся ситуации вокруг его производства. Трутнев назвал одной из главных причин приостановки производства отсутствие отечественного двигателя. Минпромторг подтвердил эффективность доработок конструкции самолета «Байкал».

    Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что проект регионального самолета «Байкал» обеспечен необходимыми ресурсами и будет реализован без задержек.

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    28 мая 2025, 18:37 • Новости дня
    Онищенко предупредил о появлении тигровых комаров в России
    Онищенко предупредил о появлении тигровых комаров в России
    @ IMAGO/H. Schmidbauer/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Эксперты отмечают, что изменение климата может привести к появлению на юге России тигровых комаров – переносчиков тропических лихорадок, включая чикунгунью.

    О вероятности появления опасных комаров на юге европейской части России сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

    Онищенко заявил: «Тигровые комары, являющиеся переносчиками лихорадки чикунгунья, раньше были ближе к экватору, а с потеплением они передвигаются к макушке земного шара. Расширение ареала комаров может произойти. Посмотрите на глобус, сейчас чикунгунья регистрируется во Франции, поскольку там есть те комары, которые ее передают, это уже не Африка. И если провести по широте на карте линию, посмотреть, где эта французская провинция, в которой сейчас вспышка лихорадки, то она будет позиционироваться на нашем черноморском побережье».

    По словам эксперта, появление этих насекомых в центре европейской части России пока маловероятно из-за более холодного климата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейская часть Франции столкнулась с ростом угрозы распространения лихорадок денге и чикунгунья. 27 мая Роспотребнадзор заявил, что на территории России пока не выявлено завозных случаев лихорадки чикунгунья.

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    28 мая 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин отложил проведение «Игр Дружбы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сроки проведения международных соревнований «Всемирные игры дружбы» изменились, мероприятия временно перенесены без указания новой даты.

    Согласно указу президента России Владимира Путина, проведение «Игр Дружбы» отложено до особого решения, передает ТАСС.

    В апреле прошлого года Путин подписал закон, регулирующий вопросы подготовки и проведения «Всемирных игр дружбы» в стране.

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    28 мая 2025, 13:22 • Новости дня
    Кремль объяснил включение гражданских в обмен пленными по схеме «тысяча на тысячу»

    Песков объяснил включение гражданских в обмен пленными по схеме «тысяча на тысячу»

    Кремль объяснил включение гражданских в обмен пленными по схеме «тысяча на тысячу»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу» Украина не набрала тысячу военных и передала гражданских лиц, включая осужденных за сотрудничество с российской разведкой, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, соотношение военных и гражданских лиц при обмене пленными в формате «тысяча на тысячу» говорит само за себя, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона не смогла предоставить тысячу военнослужащих и поэтому в обмен включили гражданских лиц, в том числе осужденных за измену и сотрудничество с российской разведкой, а также жителей Курской области, угнанных в плен.

    Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин был осведомлен о таком положении дел.

    Ранее Россия и Украина провели крупнейший за все время спецоперации обмен пленными в формате «тысяча на тысячу».

    В рамках обменов с Украиной за время спецоперации возвращены около 4,5 тыс. россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что исход будущих обменов военнопленными между Россией и Киевом определят результаты текущих переговоров.

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    28 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    Украина пожаловалась в МАГАТЭ на подключение ЗАЭС к энергосистеме России

    Tекст: Евгения Караваева

    Киев направил официальный протест международному агентству, настаивая на недопустимости подключения Запорожской атомной станции к российской энергосистеме.

    Украина выступила с протестом в адрес Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за действий России по строительству линий электропередач к Запорожской АЭС, пишет Комсомольская правда.

    Причиной стало намерение Москвы подключить крупнейшую в Европе атомную электростанцию, находящуюся на освобожденной территории, к российской энергосистеме. Протест Киева был передан представителям МАГАТЭ в официальном порядке.

    Ранее Москва не раз подчеркивала, что обеспечение энергоснабжения Запорожской АЭС отвечает задачам безопасности и стабильности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ. В тот же день украинские военные устроили артиллерийский обстрел в районе станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении посетить Россию и Украину.

    Коментарии (11)
    28 мая 2025, 19:28 • Новости дня
    Лавров назвал предложенную Украине дату новой встречи в Стамбуле

    Лавров: Россия предложила Украине провести новую встречу в Стамбуле 2 июня

    Лавров назвал предложенную Украине дату новой встречи в Стамбуле
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, документ содержит российскую позицию по всем аспектам преодоления причин кризиса, передает ТАСС.

    «Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», – заявил Лавров.

    Сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии решения по площадке следующих переговоров с Украиной.

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    28 мая 2025, 19:08 • Новости дня
    Захарова: Россия и Украина не договаривались о посредничестве США

    Tекст: Валерия Городецкая

    В МИД России заявили об отсутствии договоренностей с США по посредничеству в обмене условиями мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя слова спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о том, что Вашингтон якобы получил от Киева список условий мирного соглашения и ожидает аналогичный документ от Москвы, подчеркнула, что у Москвы не было договоренностей о посредничестве с США или другими странами. Ее слова приводит Telegram-канал МИД России.

    Захарова заявила: «Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона».

    По словам дипломата, российская делегация продолжает исходить из договоренности, достигнутой 16 мая в Стамбуле в ходе прямых переговоров с Украиной. Она отметила, что стороны договорились подготовить свои предложения по урегулированию и прекращению огня, обменяться ими напрямую и обсудить их на следующем раунде переговоров.

    Напомним, Россия и Украина передали друг другу проекты меморандумов по урегулированию конфликта.

    Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что сам позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и передал конкретные предложения по встрече для обмена меморандумами.

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    28 мая 2025, 08:39 • Новости дня
    Над 13 регионами России за ночь уничтожены 296 украинских беспилотников
    Над 13 регионами России за ночь уничтожены 296 украинских беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    За прошедшую ночь над Московским регионом и 12 областями страны были уничтожены и перехвачены 296 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за период с 21.00 мск 27 мая до 7.00 28 мая средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 296 украинских беспилотников самолетного типа.

    Атаки фиксировались в Московском регионе, а также на территории Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

    Все задействованные подразделения ПВО продолжили патрулирование и контроль воздушного пространства в ночное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны ночью отработали по целям в 12 муниципальных образованиях Московской области, было сбито 42 беспилотника. В Зеленограде из-за атаки БПЛА повреждено остекление технопарка «Элма».

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    28 мая 2025, 14:03 • Новости дня
    Помощник Путина: Трамп не знает о террористических атаках Украины против городов России

    Ушаков заявил о недостаточной информированности Трампа по ситуации на Украине

    Помощник Путина: Трамп не знает о террористических атаках Украины против городов России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп не до конца понимает, что российские удары на Украине наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры.

    В интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину Ушаков отметил, что глава Белого дома осведомлен лишь о российских ответных мерах, но не знает, что Россия избегает ударов по гражданской инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Ушаков подчеркнул, что президенту США не сообщают о массовых террористических атаках со стороны Украины против российских городов. «В частности, не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов. Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем», – заявил он.

    Помощник президента добавил, что российская сторона внимательно отслеживает все заявления американского лидера по ситуации на Украине. «Уже много чего Трамп говорит, мы, естественно, все это читаем, отслеживаем, так сказать», – сказал он.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что российские удары всегда направлены исключительно по военным объектам и объектам, используемым украинскими вооруженными силами.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов», сообщили военкоры. Трамп выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине.

    Коментарии (14)
    28 мая 2025, 21:50 • Новости дня
    В Госдуме предложили запустить систему проверки будущих супругов

    В Госдуме предложили запустить систему проверки будущих супругов через «Госуслуги»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фракция «Новые люди» инициировала идею запуска информационной системы, позволяющей узнать о судимостях и долгах потенциальных супругов до брака.

    Обращение с предложением создать систему «Брак без сюрпризов» было направлено министру юстиции Константину Чуйченко, передает ТАСС.

    Предполагается, что новый сервис позволит гражданам добровольно получать достоверные сведения о наличии судимостей и долгов будущего супруга до регистрации брака. По мнению авторов инициативы, сейчас отсутствует возможность узнать такие данные, что способствует развитию брачных афер и увеличивает риск мошенничества.

    В письме отмечается: «Предлагаем рассмотреть возможность внедрения информационной системы «Брак без сюрпризов», которая позволит гражданам добровольно запрашивать информацию о наличии судимостей и задолженностей потенциального супруга перед заключением брака». Также депутаты ссылаются на статистику МВД, согласно которой в 2024 году было выявлено более 10 тыс. случаев мошенничества, связанных с брачными аферами.

    Разработчики инициативы считают, что для большего удобства пользователей функцию доступа к информации можно реализовать через портал «Госуслуги».

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    28 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили переговоры по Украине
    Лавров и Рубио обсудили переговоры по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время телефонного разговора глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио подготовку новых предложений по российско-украинским переговорам и актуальные вопросы сотрудничества.

    Лавров проинформировал американского коллегу о ходе выполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 19 мая, а также рассказал о работе России над конкретными предложениями к очередному раунду переговоров по Украине в Стамбуле, говорится в сообщении на сайте российского МИД.

    Рубио, в свою очередь, отметил, что администрация Трампа стремится к скорейшему завершению украинского конфликта, и выразил готовность содействовать сближению позиций сторон. В ходе беседы стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

    Сергей Лавров и Марко Рубио подчеркнули взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного и уважительного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

    В апреле Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса в ходе телефонного разговора с госсекретарем Марко Рубио.

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