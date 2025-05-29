Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.6 комментариев
Крупный пожар в производственном здании ликвидировали в Санкт-Петербурге
МЧС: Пожар на площади 100 кв. м удалось оперативно ликвидировать в Петербурге
В Калининском районе Санкт-Петербурга ночью 29 мая произошел крупный пожар в производственном здании на Кондратьевском проспекте, где, согласно открытым источникам, находится завод «Авангард».
Крупный пожар в производственном здании на Кондратьевском проспекте, 72 в Санкт-Петербурге тушили огнеборцы ночью 29-го мая, возгорание произошло на пятом и шестом этажах здания, сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.
«На 5 этаже 6-этажного здания происходит горение на площади 100 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали», – сообщали в ведомстве.
В кратчайшее время пожар удалось локализовать, благодаря четким и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, вскоре в МЧС уточнили, что пожар полностью потушен.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в селе Билютай в Бурятии при пожаре в частном доме спасатели обнаружили тело трехлетнего ребенка.