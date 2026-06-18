Путин отшутился из-за заминки с переводчиком на встрече с премьером Камбоджи

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин отреагировал на отсутствие переводчика перед началом встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом шуткой, передает ТАСС.

Когда российский лидер начал произносить речь, он заметил, что собеседник не слышит синхронного перевода. «Все в порядке?» – поинтересовался Путин по-английски, после чего уточнил по-русски, функционирует ли оборудование.

После того, как к Хун Манету подошел специалист, Путин спросил, слышит ли премьер переводчика. Получив утвердительный кивок, президент в шутку предположил, что переводчик устал и ушел отдыхать, чем вызвал смех у премьер-министра Камбоджи.

«Пошел отдыхать, наверное. Устал. Сейчас мы его найдем», – в шутку сказал Путин.

Спустя некоторое время, когда переводчик так и не появился, кто-то из российской делегации сыронизировал, что рабочий день закончился, так как было уже больше семи вечера. Путин поддержал шутку смехом.

Хун Манет предложил, чтобы переводил один из членов его делегации, однако Путин с улыбкой ответил, что лучше дождаться специалиста, чтобы избежать требований о двойной оплате. Вскоре переводчик подошел, и протокольная часть встречи началась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал Камбоджу давним другом России.

На полях саммита Россия – АСЕАН Владимир Путин обменялся шутками с премьер-министром Малайзии.

Ранее российский лидер объяснил задержку перевода на встрече с Нарендрой Моди теплыми отношениями между государствами.