Посол в Бангкоке рассказал, как вопреки санкциям вырос товарооборот с Таиландом

Tекст: Ирма Каплан

«Санкции не могут не влиять, потому что с самого начала, хотя мы не называем их санкциями, это все-таки нелегитимные односторонние ограничения или даже, чаще всего это, скажем так, методы нечестной конкуренции. Но бизнес и у нас, и в Таиланде находит какие-то пути, может быть, совершенно непривычные», – рассказал посол ТАСС.

Томихин подчеркнул, что на фоне рестрикций товарооборот России с Таиландом вырос «примерно 10% по итогам первой половины года».

Кроме того, поток россиян в Таиланд к концу 2025 года достигнет двух млн человек.

«С января в Таиланд приехали уже 1,2 млн россиян, а к концу года может быть и два миллиона», – сказал он.

X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе Десятого Восточного экономического форума во Владивостоке подписаны более 350 соглашений на свыше 6,5 трлн рублей, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.