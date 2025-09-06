Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.3 комментария
На ВЭФ-2025 подписано 353 соглашения на сумму 6,51 трлн рублей
В ходе Десятого Восточного экономического форума во Владивостоке подписаны более 350 соглашений на свыше 6,5 трлн рублей, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
«Подписано 353 соглашения на общую сумму 6,51 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляю коммерческую тайну» – приводит его слова РИА «Новости» на итоговой пресс-конференции ВЭФ.
Кобяков добавил, что в мероприятии поучаствовали восемь тысяч человек из 75 стран и территорий.
«В форуме приняли участие более 8 тыс. 400 участников и представителей СМИ, – уточнил он. По словам советника президента, делегации из Китая, Монголии, Индии, Японии и Лаоса стали самыми многочисленными на ВЭФ-2025.
X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 5 сентября, зампред правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что более 7,3 тыс. человек, включая 1,4 тыс. журналистов, посетили ВЭФ.