На ВЭФ-2025 подписано 353 соглашения на сумму 6,51 трлн рублей

Tекст: Ирма Каплан

«Подписано 353 соглашения на общую сумму 6,51 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляю коммерческую тайну» – приводит его слова РИА «Новости» на итоговой пресс-конференции ВЭФ.

Кобяков добавил, что в мероприятии поучаствовали восемь тысяч человек из 75 стран и территорий.

«В форуме приняли участие более 8 тыс. 400 участников и представителей СМИ, – уточнил он. По словам советника президента, делегации из Китая, Монголии, Индии, Японии и Лаоса стали самыми многочисленными на ВЭФ-2025.

X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 5 сентября, зампред правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что более 7,3 тыс. человек, включая 1,4 тыс. журналистов, посетили ВЭФ.