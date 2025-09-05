Трутнев сообщил о подписании 283 соглашений на 6,4 трлн рублей на ВЭФ-2025

Трунтнев: На ВЭФ-2025 подписали 283 соглашений на 6,4 трлн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

По итогам мероприятия было заключено 283 соглашения на сумму свыше 6,4 трлн рублей, что превысило показатели прошлых лет, сообщил Трутнев, передает ТАСС.

Крупнейшим соглашением признан контракт между правительством Бурятии и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, предусматривающий строительство Мокского гидроузла на сумму 1,1 трлн рублей. Еще одно значимое соглашение подписали Хабаровский край и ООО «Милькан» о возведении горно-обогатительного комбината в Тугуро-Чумиканском районе с инвестициями в 650 млрд рублей.

Трутнев отметил, что действующие преференциальные режимы на Дальнем Востоке требуют дальнейшего совершенствования. «Мы прекрасно понимаем, что преференциальные режимы нужно продолжать совершенствовать... Выдавать сейчас то, что именно мы будем менять, мне не очень хочется», – заявил он. Он также пояснил, что снижение налоговой нагрузки может способствовать общему росту экономики региона благодаря новым инвестициям и рабочим местам.

На пресс-брифинге Трутнев сообщил, что поручение президента по разработке программы развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года пока не выполнено, а действующая генсхема размещения электроэнергетических объектов до 2042 года не удовлетворяет все потребности региона.

Ранее американский актер Стивен Сигал отметил высокий уровень пленарной сессии Восточного экономического форума с участием Владимира Путина во Владивостоке.

Путин отметил вклад гостей и коллег в совместную работу на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.