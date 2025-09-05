Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Стивен Сигал высоко оценил пленарную сессию ВЭФ с Владимиром Путиным
Актер Сигал назвал пленарную сессию ВЭФ с Путиным очень хорошей
Американский актер Стивен Сигал отметил высокий уровень пленарной сессии Восточного экономического форума с участием Владимира Путина во Владивостоке.
Прошедшая пленарная сессия Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина была очень хорошей, заявил американский актер Стивен Сигал, передает РИА «Новости».
На вопрос журналистов о впечатлениях от мероприятия Сигал ответил: «Очень хорошо».
После сессии актер пообщался с гостями форума и сфотографировался с ними на выходе из зала.
В разговоре с журналистами Сигал подчеркнул, что считает себя русским, пишет ТАСС.
«Я не работаю с США. Я – русский», – отметил он, отвечая на вопрос о диалоге между Россией и Соединенными Штатами. Сигал напомнил, что в 2016 году получил российское гражданство.
Стивен Сигал известен по фильмам «Над законом», «В осаде», «Патриот», «Сквозные ранения» и другим. В мае 2024 года президент России Владимир Путин вручил актеру орден Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.
Ранее президент России отметил вклад гостей и коллег в совместную работу на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.