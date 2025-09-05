Путин поблагодарил участников Восточного экономического форума во Владивостоке

Путин выразил благодарность участникам и ведущей пленарной сессии ВЭФ

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участников Восточного экономического форума за совместную работу, передает РИА «Новости».

Во время завершения пленарной сессии глава государства обратился к залу со словами: «Я, со своей стороны, хочу поблагодарить всех участников – наших иностранных гостей, моих коллег, которые здесь вместе со мной сегодня работают, весь зал, за совместную работу, потому что это тоже работа. И нашу очаровательную ведущую – за то, что она организовала такую интересную дискуссию. Спасибо большое».

Путин отдельно отметил ведущую пленарной сессии Марию Рыбакову за организацию содержательной дискуссии. По его мнению, благодаря усилиям всех участников форум прошел на высоком уровне и стал площадкой для обмена важными идеями.

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема ВЭФ в 2024 году звучит как «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

Напомним, президент России Владимир Путин прогнозировал формирование многополярного мирового порядка на ближайшие десятилетия.

Глава государства также призвал обеспечить мягкую посадку экономики России.