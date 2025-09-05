Путин призвал обеспечить мягкую посадку экономики России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил о необходимости обеспечить мягкую и спокойную посадку экономики России, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил: «Нам нужно решать проблемы макроэкономического характера, а для этого нужно обеспечить такую мягкую спокойную посадку экономики, чтобы обеспечить макроэкономические показатели, затормозить рост цен».

По его словам, если инфляция будет «захлестывать» экономику, ничего хорошего не произойдет, невозможно будет строить даже краткосрочные прогнозы. Путин отметил, что Центральный банк России высоко котируется в мировом финансовом сообществе, подчеркнув свою осведомленность об этом из первых рук.

