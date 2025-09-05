Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин предсказал многополярность мирового порядка на ближайшие десятилетия
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в ближайшие десятилетия глобальный миропорядок будет формироваться на принципах многополярности.
Мир в ближайшие десятилетия будет многополярным, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о будущем соотношении влияния Запада и Востока, Путин подчеркнул: «Он будет многополярным». Президент выразил уверенность, что именно такой мировой порядок сформируется в обозримой перспективе.
Форум во Владивостоке собрал представителей стран Азии и Европы. В ходе обсуждения участники подчеркивали растущее значение восточных государств в мировой экономике и политике.
Ранее на форуме Владимир Путин заявил, что несколько американских компаний уже проявили интерес к восстановлению или началу работы на российском рынке.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия сохраняет открытость для сотрудничества со всеми странами и не намерена изолироваться.
Российский лидер также заявил, что двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг.