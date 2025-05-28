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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    20 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    17 комментариев
    28 мая 2025, 19:42 • Новости дня

    Германии предложено сформировать семь новых бригад для усиления НАТО

    Германии предложено сформировать семь новых бригад для усиления НАТО
    @ IMAGO/Heiko Becker/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство НАТО намерено предложить Германии увеличить численность своих бригад, чтобы усилить оборонные возможности альянса.

    Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что руководство НАТО планирует обратиться к Германии с официальной просьбой сформировать дополнительно семь новых бригад. Общее число военнослужащих в них должно составить 40 тысяч человек.

    Требование будет озвучено в рамках повышения целевых показателей военного потенциала альянса. Эти показатели планируется согласовать на встрече министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 5-6 июня, уточняет Reuters.

    По сведениям агентства, после выполнения этого плана общее количество бригад в странах альянса возрастет до 120-130. Решение об увеличении количества бригад объясняется необходимостью повысить обороноспособность НАТО на фоне текущих вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, анонимный военный источник сообщил, что Североатлантическому альянсу необходимо от 35 до 50 дополнительных бригад для отражения возможного «российского нападения».

    Берлин анонсировал усиление военного присутствия в Литве, планируя разместить там до 5 тыс. военнослужащих и завершить формирование танковой бригады к 2027 году.

    Североатлантический альянс планирует создать дополнительно 49 боевых бригад и увеличить их общее количество до 131 из-за якобы угрозы, исходящей от России.

    28 мая 2025, 10:57 • Новости дня
    Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал»

    Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал» на уровне Cessna

    Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Легкий самолет «Байкал» поступит на рынок по цене, сопоставимой с американской Cessna Grand Caravan, он уже нашел первых заказчиков, сообщил гендиректор Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин.

    По его словам, стоимость самолета «Байкал» составит от 220 до 340 млн рублей, цена соответствует рынку и находится в диапазоне стоимости Cessna, передают «Ведомости».

    Лузгин пояснил, что с учетом курса рубля и стоимости комплектации «Байкал» будет дешевле конкурента с учетом логистики и доставки.

    По словам главы УЗГА, завод уже изготовил три опытных образца самолета и планирует получить сертификат типа на «Байкал» с российским двигателем и винтом к концу 2026 года.

    Он сообщил, что заключен твердый контракт с авиакомпанией «Аврора» на поставку десяти самолетов, из которых первые пять будут переданы в конце 2026 года, а оставшиеся пять – в 2027 году.

    Также заключены предварительные договоры с авиакомпаниями «Красавиа», «Аэросервис», Нарьян-Марским авиаотрядом и другими заказчиками.

    ЛМС-901 «Байкал» предназначен для замены советских Ан-2 на местных авиалиниях, включая маршруты на Дальнем Востоке. Самолет оснащается одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в проекте самолета «Байкал» нашли решение сложившейся ситуации вокруг его производства. Трутнев назвал одной из главных причин приостановки производства отсутствие отечественного двигателя. Минпромторг подтвердил эффективность доработок конструкции самолета «Байкал».

    Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что проект регионального самолета «Байкал» обеспечен необходимыми ресурсами и будет реализован без задержек.

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    28 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Глава Минобороны Польши впервые публично назвал Россию «врагом»
    Глава Минобороны Польши впервые публично назвал Россию «врагом»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после прибытия из США впервые публично назвал Россию «врагом».

    Он заявил, что Российская Федерация и ее союзники становятся «все более агрессивными», передает РИА «Новости».

    Также Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями ВМФ России, которые начались на Балтике.

    Глава польского оборонного ведомства добавил, что, вероятно, эти маневры проводятся перед совместными учениями Польши и ее союзников, которые запланированы на начало июня. Он подчеркнул, что Россия направила в регион свой флот и воздушную технику, чтобы продемонстрировать свои возможности.

    В России неоднократно подчеркивали, что страна не угрожает НАТО и не планирует нападать на страны альянса. При этом Москва отмечает, что НАТО под предлогом якобы «агрессивных действий» России продолжает наращивать военное присутствие у границ РФ.

    Ранее Косиняк-Камыш рассказал о намерении реализовать проект транспортировки войск НАТО через балтийские порты страны. В МИД России заявили, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий.

    Коментарии (16)
    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    28 мая 2025, 19:14 • Новости дня
    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху

    Лавров обвинил Германию в прямом вовлечении в украинский конфликт

    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России считает, что Германия повторяет исторические ошибки, участвуя в конфликте и поддерживая идею поставок дальнобойного оружия Киеву.

    Заявление Сергея Лаврова прозвучало в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел России подчеркнул, что Германия сейчас прямо участвует в украинском конфликте, повторяя ошибки, которые уже приводили страну к краху в прошлом веке.

    Лавров подчеркнул: «Прямое вовлечение в войну уже очевидно, Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие».

    Министр отметил, что Москва намерена тщательно проверять заявления немецких политиков о поставках и финансировании производства дальнобойных ракет на Украине. По его словам, и поставки, и поддержка производства такого оружия представляют собой нагнетание напряженности и свидетельствуют о прямом втягивании Германии в конфликт.

    В среду канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении поддержать Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Ранее Мерц объявил о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву вооружения, что, по его словам, было согласовано несколькими западными странами уже несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву. Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

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    28 мая 2025, 02:38 • Новости дня
    Трамп потребовал от Канады плату за защиту «Золотым куполом»

    Трамп оценил участие Канады в системе «Золотым куполом» в 61 млрд долларов

    Трамп потребовал от Канады плату за защиту «Золотым куполом»
    @ Francis Chung/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп предложил Оттаве воспользоваться системой противоракетной обороны «Золотой купол» за внушительный 61 млрд долларов, пообещав бесплатную защиту в случае присоединения Канады к США.

    «Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей дивной системы «Золотой купол», что это обойдется в 61 млрд долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной нацией. Однако участие будет стоить ноль  долларов, если они станут нашим заветным 51-м штатом», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он добавил, что Канада якобы уже рассматривает предложение.

    Трамп ранее подробно рассказывал о планах по созданию системы противоракетной обороны для защиты США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. По его словам, система будет готова к концу его президентского срока, однако технология с ракетами-перехватчиками космического базирования еще не проверена на практике.

    Общая стоимость проекта, по оценке Трампа, составит 175 млрд долларов, а для запуска инициативы Конгрессу предстоит выделить 25 млрд долларов. Вместе с тем Бюджетное управление Конгресса считает, что на полное развертывание космических перехватчиков потребуется до 542 млрд долларов на срок 20 лет, пишет Financial Post.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай заявили о превращении космоса в арену войны из-за американской системы ПРО «Золотой купол».

    В МИД КНДР предупредили об угрозе ядерной гонки и милитаризации космоса из-за инициативы «Золотой купол». Однако замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что поводов для паники из-за американской ПРО «Золотой купол» нет.

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    28 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине
    Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине
    @ Evgenia Novozhenina/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров связал конфликт на Украине с политикой втягивания страны в НАТО и ростом военного присутствия альянса у границ России.

    Лавров заявил, что курс на вовлечение Украины в НАТО и продолжавшаяся долгие годы экспансия альянса на восток стали главными причинами конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, «спусковым крючком» кризиса безопасности в Европе и самого конфликта стала именно агрессивная политика НАТО, несмотря на предыдущие обещания альянса не расширяться на восток, данные руководству СССР и России. Лавров отметил, что Москва внимательно следит за увеличением военных контингентов НАТО вдоль всей линии соприкосновения с Россией.

    «Мы с тревогой наблюдаем наращивание натовских контингентов вдоль всей линии соприкосновения с Россией», – подчеркнул министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что НАТО может полагаться на Германию при подготовке военной миссии в Литве. Польша решила выделить корабли для участия в миссии НАТО на Балтике. Страны НАТО активно усиливают свое присутствие в акватории Балтийского моря.

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    28 мая 2025, 09:51 • Новости дня
    Посол России заявил о готовности Швеции применить ВМС против России

    Посол Беляев сообщил о готовности Швеции применить ВМС на Балтике против России

    Tекст: Вера Басилая

    Швеция не скрывает готовности по команде НАТО использовать свой военно-морской потенциал против России в Балтийском море, заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

    Дипломат отметил, что шведские военные обладают навыками навигации в акватории Балтийского моря с применением катеров, корветов, подлодок и беспилотников собственного производства, передает РИА «Новости».

    «В Стокгольме не скрывают готовности по первой же команде своих новых натовских хозяев применить этот потенциал против России», – заявил Беляев.

    Он подчеркнул, что Стокгольм активизировал сотрудничество с прибалтийскими странами: в январе 2025 года Швеция отправила батальон из 550 военнослужащих в Латвию для поддержки передовых сил НАТО. По словам главы дипмиссии, опыт ВМС Швеции активно применяется в регионе, а страна участвует в патрулировании Балтийского моря в составе экспедиционных сил альянса.

    Беляев также добавил, что руководство морским тактическим штабом CTF Baltic перейдет к шведским офицерам, а Стокгольм патрулирует воды Балтики для отслеживания возможных угроз подводной инфраструктуре и мониторинга судов, которые европейцы считают «теневым флотом» России.

    Ранее посол Беляев заявил о превращении Швеции в плацдарм для амбиций НАТО.

    Во время учений Swift Response 2025 на шведском острове Готланд прошли боевые стрельбы из американской системы HIMARS с участием морской пехоты США.

    Помощник президента России Николай Патрушев сообщил о планах альянса заблокировать российские порты на Балтике.

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    28 мая 2025, 01:07 • Новости дня
    США отказались подтвердить отмену ограничений на дальнобойность оружия Киева

    Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на дальнобойность вооружений

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский Госдепартамент воздержался от комментариев по поводу возможной отмены ограничений на дальность поставляемого Киеву вооружения, несмотря на заявления Германии.

    Представитель внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс не стала отвечать на вопрос о словах германского канцлера Фридриха Мерца, который заявил, что Германия и союзники, в том числе США, давно отменили ограничения на дальность ударов украинским вооружением, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь это обсуждать и не буду подтверждать это», – ответила она.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что его страна сняла ограничения на использование украинцами немецких вооружений для атак по территории России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал SkyNews отметил, что Лавров преподал урок канцлеру Германии Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия.

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    28 мая 2025, 10:02 • Новости дня
    Захарова заявила об участии НАТО в терроризме на стороне Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления Владимира Зеленского о планах наносить удары по территории России при поддержке НАТО.

    Дипломат заявила, что НАТО уже причастна к террористической деятельности, передает радио Sputnik.

    Захарова прокомментировала недавние слова Зеленского о готовности наносить удары вглубь России всем вооружением, которое поставляет НАТО. Дипломат подчеркнула, что таким образом Зеленский подтвердил концепцию совместных с НАТО террористических действий против мирного населения и инфраструктуры России.

    Ранее генсек Марк Рютте заявил, что разногласия между Трампом и Зеленским могут поставить под угрозу проведение июньского саммита НАТО. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. США выступили против приглашения Владимира Зеленского на этот саммит.

    Польский генерал Станислав Козей в апреле отметил, что предстоящий саммит может стать решающим для НАТО, который придется буквально спасать от возможного распада.

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    28 мая 2025, 12:59 • Новости дня
    Индия экстренно закупила у России новые ракеты

    ВВС Индии получили российские ракеты РВВ-СД для МиГ-29 и Су-30МКИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для повышения боеспособности на фоне обострения ситуации с Пакистаном, Индия начала оснащать МиГ-29 и Су-30МКИ новейшими российскими ракетами РВВ-СД с дальностью до 110 км.

    Индийские военно-воздушные силы оснастили истребители МиГ-29 и Су-30МКИ ракетами класса «воздух – воздух» РВВ-СД-А2А российского производства, сообщает ТАСС. По данным Indian Defence News, закупка новых боеприпасов связана с ростом напряженности с Пакистаном и необходимостью укрепления обороноспособности страны.

    Ракеты РВВ-СД относятся к новому поколению и способны поражать цели на расстоянии до 110 км. Их разработчиком выступает Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» – дочернее предприятие Корпорации тактического ракетного вооружения. В ракете используются современные цифровые технологии, многоканальные системы наведения и инновационные материалы, что обеспечивает ей превосходство над предыдущими моделями.

    В Indian Defence News подчеркнули, что РВВ-СД станут основным вооружением для индийских истребителей вплоть до завершения национальных проектов по созданию собственных ракет Astra и доработке нового бортового локатора MkIII для Су-30МКИ, который повысит возможности обнаружения малозаметных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия решила закупить российские танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Обе страны продолжают расширять сотрудничество в сфере военной техники, заключив контракты на общую сумму около 80 млрд долларов. Россия планирует подключить Индию к работе над истребителем Checkmate.

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    28 мая 2025, 05:12 • Новости дня
    Посол Беляев рассказал о превращении Швеции в плацдарм для амбиций НАТО

    Посол Беляев: Швеция превращается в плацдарм для амбиций НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    Посол России в Швеции Сергей Беляев оценил курс Швеции на усиление военного сотрудничества с НАТО и подчеркнул важность реакции Москвы на новые угрозы безопасности.

    «Линия на оголтелую милитаризацию собственной страны и всего европейского региона в целом, избранная действующими шведскими властями, ставит под сомнение многолетние усилия их предшественников… Все это свидетельствует об окончательной утрате Швецией статуса нейтральной державы и превращает ее в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО», – сказал российский  посол РИА «Новости».

    Беляев добавил, что Россия будет делать выводы, учитывая параметры участия Швеции в НАТО, чтобы соответствующе реагировать и надежно обеспечивать свою безопасность.

    Напомним, Швеция официально присоединилась к НАТО в марте 2024 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в альянс не способствует повышению нацбезопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посольство России в Швеции 25 мая подверглось  очередному нападению с использованием беспилотника, который сбросил стеклянную емкость с краской у главного входа в здание.

    Кроме того, во время учений Swift Response 2025 на шведском острове Готланд прошли боевые стрельбы из американской ракетной системы HIMARS, задействованной морской пехотой США.

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    28 мая 2025, 10:12 • Новости дня
    Учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о решении провести основные этапы учений «Запад-2025» на значительном удалении от границ с западными странами.

    Основные маневры предстоящих учений «Запад-2025» будут перенесены вглубь территории Белоруссии, вдали от западных границ страны, сообщает ТАСС. Такое решение озвучил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время заседания Совета министров обороны государств – членов ОДКБ.

    Глава Минобороны отметил, что по масштабам и интенсивности учения «Запад» всегда значительно отличались от подобных мероприятий, проводимых странами НАТО в Европе. По его словам, само проведение этих учений регулярно становится поводом для распространения «шаблонных домыслов» со стороны ряда европейских государств.

    Хренин заявил: «Невзирая на то, что никакие шаги по возврату к выполнению ряда ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Республики Беларусь так и не были сделаны, мы приняли решение о снижении параметров учения «Запад-2025» и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ. Тем самым мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры по поводу предстоящих совместных учений вооруженных сил «Запад-2025». Во время учений «Запад-2025» Россия и Белоруссия планируют отработать совместные действия по отражению агрессии против Союзного государства на нескольких стратегических направлениях. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о подготовке крупной военной тренировки с союзниками в ответ на российско-белорусские маневры «Запад-2025».

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    28 мая 2025, 14:37 • Новости дня
    Швейцария одобрила продажу Германии 71 танка Leopard 1A5

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство экономики Швейцарии согласовало передачу Германии 71 танка Leopard 1A5 при условии, что техника не попадет на Украину.

    Власти Швейцарии санкционировали продажу немецкой компании 71 танка Leopard 1A5, сообщает ТАСС. Разрешение было выдано при условии, что техника и ее комплектующие не могут быть переданы Украине, о чем стороны предоставили соответствующие договорные гарантии.

    В сообщении правительства подчеркивается, что продажа не противоречит швейцарскому эмбарго на экспорт вооружений в связи с ситуацией на Украине. RUAG MRO, подразделение швейцарского концерна RUAG, не обязано получать дополнительные разрешения на сделку, если выполняются условия по  запрету экспорта в зоны конфликтов.

    В настоящее время законы Швейцарии запрещают реэкспорт приобретенного у нее оружия в зоны вооруженных конфликтов. Из-за этого власти страны неоднократно отказывали Германии, Дании и Испании в просьбах поставить вооружения и боеприпасы на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария усилила контроль над экспортом стрелкового оружия и боеприпасов после инцидента с поставками на Украину в нарушение эмбарго. Страна запретила проход войск из Евросоюза через свою территорию. Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет поставлять оружие на Украину, поскольку закон «О чрезвычайном положении» не применяется.

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    28 мая 2025, 13:55 • Новости дня
    Польша объявила о планах построить «красную дорогу» для НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал о намерении реализовать проект транспортировки войск НАТО через балтийские порты страны.

    По его словам, Польша собирается построить так называемую «красную дорогу» для переброски войск НАТО на территорию Европы из портов на Балтике, передает РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш сообщил, что этот проект предусматривает создание транспортной артерии, способной обеспечить передвижение как товаров, так и союзнических войск.

    Он отметил: «Одной из программ, которую мы хотим реализовать – это «красная дорога». Наши порты на Балтике играют все более важную роль не только для транспортировки товаров, но также и с точки зрения безопасности. И должна быть хорошая связь не только с портами на море, а и дороги из портов должны быть такие, которые делают возможной транспортировку товаров, но и также переброску союзнических войск».

    Министр подчеркнул, что «красная дорога» должна стать одной из важнейших транспортных артерий, которую планируется построить. Заместитель министра национальной обороны, сопровождавший Косиняка-Камыша, добавил, что Польша стремится стать главным логистическим хабом для переброски американских войск в Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша объявила о начале операции по «защите» неба над Балтийским морем. НАТО готовит силы к возможному нападению на Россию в Балтийском море. Польша решила выделить свои корабли для участия в миссии НАТО в регионе.

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    28 мая 2025, 11:44 • Новости дня
    Лавров выразил обеспокоенность из-за военной инфраструктуры НАТО в АТР

    Tекст: Александра Юдина

    Россия обеспокоена развертыванием инфраструктуры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По его словам, появление альянса сулит региону проблемы и сложности, передает ТАСС.

    Он отметил, что по историческому опыту появление НАТО в каком-либо регионе предвещает неприятности. По его словам, в АТР уже появляются элементы военной инфраструктуры альянса.

    Лавров подчеркнул, что западные страны пытаются втянуть отдельные государства АСЕАН в свои блоковые проекты.

    Он добавил, что Россия намерена продолжать поддерживать безопасность региона и проявлять солидарность с партнерами из АСЕАН в отстаивании архитектуры, одобренной на восточно-азиатских саммитах, которую, по его мнению, сейчас пытаются разрушить.

    Ранее Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине. Страны НАТО активно усиливают свое присутствие в акватории Балтийского моря.

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    28 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин предложил создать единые центры протезно-ортопедической помощи

    Путин предложил создать в России центры протезно-ортопедической помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин заявил о необходимости создать в стране единые центры для оказания протезно-ортопедической помощи и установить четкие требования к их работе.

    Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по созданию единых центров организации протезно-ортопедической помощи, передает ТАСС.

    По мнению главы государства, такие центры должны оказывать квалифицированную помощь гражданам, нуждающимся в протезах, а также обеспечивать единые стандарты качества в этой сфере.

    Путин также отметил, что в законодательстве необходимо закрепить четкие требования к деятельности этих организаций, в частности по квалификации специалистов и медицинских работников.

    «Существенное условие для активной жизни, для занятий физкультурой и спортом – это качество протезно-ортопедической помощи. Считаю правильным создать единые центры организации, которые ее оказывают, а также установить в законодательстве четкие требования к их деятельности», – заявил президент.

    Он подчеркнул, что такой подход позволит защитить граждан от недобросовестных услуг и повысит общий уровень медицинской помощи в данной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые из Великого Новгорода создали первый российский коленный модуль «Актив-2» для протеза бедра, позволяющий ходить с естественной походкой.

    Тестировщик российского ИИ-протеза кисти Максим Емец продемонстрировал президенту России игру на гитаре.

    Президент России Владимир Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии, где выпускают высокотехнологичные протезы для военнослужащих, пострадавших в зоне спецоперации на Украине.

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