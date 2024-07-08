В турецких интересах, чтобы Африка стала местом сотрудничества Москвы и Анкары, а любые завезенные боевики знали бы свое место. Как в Сирии, например.0 комментариев
Reuters: НАТО планирует создать 35-50 бригад для «отражения нападения России»
Североатлантический альянс считает, что ему необходимо от 35 до 50 дополнительных бригад для отражения возможного «российского нападения», сообщил анонимный военный источник.
В каждой такой бригаде должно состоять от 3 до 7 тыс. военнослужащих, их формирование может столкнуться с трудностями, сказал собеседник Reuters, передает ТАСС.
Он добавил, что это «секретные» планы НАТО, и не раскрыл детали.
По мнению агентства, пока непонятно, откуда военный блок возьмет необходимое число людей для формирования такого числа формирований. Это может быть сделано за счет перевода войск из других регионов и за счет дополнительного набора.
Ранее депутат немецкого парламента Севим Дагделен заявляла, что НАТО из-за недальновидной политики увеличивает возможность прямого участия военного блока в конфликте на Украине.